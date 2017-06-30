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Ömer Faruk Baştürk Turnuvası’nın bilgilendirme toplantısı salı günü

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Ömer Faruk Baştürk Turnuvası’nın bilgilendirme toplantısı salı günü
Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Derneği anlamlı bir organizasyona imzasını atıyor.

Dernek, yaşamı boyunca futbol alt yapısına çok önemli hizmetler veren, kendisini miniklere adayan merhum Ömer Faruk Baştürk adına minikler futbol turnuvası tertip ediyor. Turnuvanın bilgilendirme toplantısı 4 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. Amatör EV ASKF Konferans Salonu’ndaki toplantı saat 18.00’de başlayacak. Tertip Kurulu Başkanı Murat Durul, turnuvaya katılmak isteyen takımların temsilcilerinin toplantıya gelmelerini istedi. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan turnuvanın geleneksel hala dönüştürülmesi düşünülüyor.

 

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