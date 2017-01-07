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Ömer Faruk Gergerlioğlu ihraç edildi

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Ömer Faruk Gergerlioğlu ihraç edildi
Sosyal medyadan PKK terör örgütü propangandası yaptığı için görevden uzaklaştırılan İzmit Seka Devlet Hastanesi Doktoru Ömer Faruk Gergerlioğlu 679, 680 ve 681 nolu üç yeni KHK ile ihraç edildi.

İzmit'te bulunan Seka Devlet Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yan yana duran iki cenazeden birinde Türk bayrağına sarılı bir tabut diğerinde PKK paçavrasına sarılı bir tabut yer alıyordu. Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı da dün Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Kocaeli Valiliği harekete geçip, Gergerlioğlu'nun görevinden uzaklaştırıldığını yazılı olarak açıklamıştı.

 

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