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Ömer Halisdemir’in adına yakışan park

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Ömer Halisdemir’in adına yakışan park
Körfez Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in isminin verdiği Çamlıtepe’deki ‘yaşam alanını’ vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendiriyor.

Körfez’in yeni ve modern yaşam alanı olarak vatandaşların hizmetine sunulan çok amaçlı parka, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanlarından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ismi verilmişti. Halkın ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak adına projeleri insan odaklı yapan Körfez Belediyesi, inşa ederek halkın hizmetine sunduğu yeni yaşam alanına birde kafeterya yapmak için ihale gerçekleştirdi.

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ÇOK AMAÇLI MODERN PARK

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı içerisindeki bina inşası tamamlandığında; Körfezli vatandaşlar sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanabilecekleri modern bir konferans ve düğün salonuna kavuşmuş olacak. Yapımı hızla devam eden modern binanın içerisinde vatandaşların vakit geçirebilecekleri kafeterya da bulunacak.

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İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

449 bin 226 lira muhammen bedeli bulunan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı içerisindeki kafeterya yapımı için önceki gün ihale vardı. İhaleye 10m firma katıldı. İhale komisyonunun yapacağı inceleme sonrası kazanan firma hemen çalışmalara başlayacak ve bina kısa sürede tamamlanacak.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Arbemon İnşaat:         309 bin 459 lira 76 kuruş

Tabansu Madencilik: 316 bin 864 lira 87 kuruş

Tümer Mühendislik:   332 bin 700 lira 84 kuruş

Merda Boya:              343 bin 248 lira 8 kuruş

Ahsen Yapı:               349 bin 847 lira 47 kuruş

Umuttepe İnşaat:        359 bin 932 lira 19 kuruş

Ekger İnşaat:              367 bin 419 lira 28 kuruş

Çelikcan Müh.:           388 bin 853 lira 58 kuruş

Özdere Yapı:              397 bin 310 lira 67 kuruş

Gülsoy Proje:              419 bin 591 lira 82 kuruş

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