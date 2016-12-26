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Ömer Serdar gençlerle buluştu

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Ömer Serdar gençlerle buluştu
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde Genç-Memursen Gebze Şubesi tarafından düzenlenen “Genç Türkiye Güçlü Gelecek” programında TBMM Başkanlık Divanı üyesi Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar kampüste ağırlandı.

Programa Serdar’ın yanı sıra Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, Genç-Memursen Kocaeli İl Başkanı Koray Turinay, Genç-Memursen Gebze Başkanı Sami Öcüt, Memur-Sen Gebze Başkanı Azmi Tunç ve  GTÜ öğrencileri katıldı. Program Öncesi GTÜ personeli ile yemekhanede birlikte yemek yiyen vekiller, cuma namazı sonrası GTÜ İşletme Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldiler. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayarak, ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Programda selamlama konuşmasını yapan Genç-Memursen Gebze Şubesi Başkanı Sami Öcüt, sivil toplum kuruluşu olarak gençlerin ülkenin geleceğindeki rolünün ve öneminin farkında olduklarını ve çalışmalarında bunu gözettiklerini söyledi.

GENÇLERLE EL ELE ÇALIŞACAĞIZ
Öcüt’ün ardından konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, gençlere olan güveninden söz ederek “Sizlerle birlikte ülkeyi bir noktadan başka bir noktaya taşıma hevesimi biliyorsunuz. Bizler, samimiyetle sizlere güveniyor, iyi yetişmeniz, iyi ahlaklı olmanız, iyi bir insan olmanız için donanımlarınıza sonuna kadar değer katmak adına elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullanarak vekillere programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Rektör Görgün’ ün ardından konuşmasını yapan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman gençlerimizin eli kalem tuttukça bulundukları her yere adalet, insanlığa huzuru götürdüler diyerek gençlerin eğitiminin önemine dikkat çekti. Gençlere hitabında demokrasinin öneminden söz eden Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar, ülkede meydana gelen darbelerin demokrasiye verdiği zararları gözler önüne serdi. 15 Temmuz sürecinde Cumhuriyetin hiçbir himaye kabul etmeyen kurucu iradesinin bir sınav verdiğini söyledi. Bu ruhla donanım kazanan gençlerle birlikte itilaf içinde değil ittifak içinde ülkenin geleceği için çalışılacağını belirti. Ülkenin zenginliğinin üniversitelerden geçtiğini söyleyen Serdar, GTÜ’ nün özellikli bir üniversite olduğunu söyleyerek gitgide öne çıkacağından emin olduğunu konuşmasının sonunda ifade etti. Serdar’ın öğrencilerden gelen soruları da cevaplamasının ardından plaket töreni, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. 
 

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