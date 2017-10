ÖMÜR DEDİĞİN ŞEY VE EŞEK SAHİBİNİN BAŞINA GELENLER!

Ömür dediğin şey, Bir ezan ile bir sala arasındaki göz açıp kapayıncaya kadarki zaman dilimidir. Bir bakmışsın doğmuşsun, bir de bakmışsın ki, ölüm meleği başucunda… Arada geçen zaman ise, sadece acı-tatlı hatıralardan ibarettir.

Bakıyorum da bazı insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşam sürmekte, onun bunun hak ve hukukunu çiğnemede bir beis görmemekte ve ikbal uğruna şeytanın bile aklına gelmeyen envai çeşit entrikaları çevirmeyi marifet sanmaktadır. Bunları yaparken de, devirdiği çamların, aldığı bedduaların ve ardından gasp ettiği hakların kendisinden isteneceğini unutuyor ve hesaba katmıyor.

Hani bir darbı mesel vardır, bilvesile yazmıştım. Mükerrer olacak belki ama yine de yazmak istedim. Zenginlin biri günün birinde ölmüş. Millet de oğluna; babanın çekeceği var. Çünkü tüm kazanımları haramdır. Öte dünyada azaba çekilecektir demişler. Bunun üzerine oğlu da babasının kabirdeki ilk gününü merak etmiş ve demiş k: “her kim ki, bu gece babam ile birlikte mezara girip onun ilk gecesine tanıklık ederse, ona yüz altın vereceğim” Bunu duyan ömrünün son demlerine kadar sadece bir eşek sahibi olabilen orta yaşlı bir insan, yüz altını duyunca, “bu yaşa geldim, bir şey sahibi olamadım. Hiç değilse böylelikle yüz altın sahibi olurum” diyerek teklifi kabul eder ve der ki: “ben mezara gireceğim, yalnız bana bir boru verin, ağzıma koyayım, ucu da dışarıda olsun ki, hava alabileyim” Dediğini yaparlar. Gece olur, sorgu melekleri Münker ve Nekir gelirler. Bakarlar ki mezarda iki insan. Biri ölü; diğeri sağ. Hazır bunu yakalamışken ilk önce bu sağ olanı sorguya çekelim. Nasıl olsa diğeri elimizde ve bu sağ olan elimizden kaçmasın. Eşek sahibine sorarlar: Ağustosun sıcağında eşeğe fazla yük yükleyip yetmezmiş gibi merhametsizlik yapıp bir de üstüne binmişsin. Al sana yüz değnek. Eşeği aç-susuz bırakmışmışsın, bir yüz değnek de onun için. Falan-filan derken sabaha kadar eşek ile alakalı hesap için bir ton sopa yiyerek ağzı burnu yara bere içerisinde mezarlıktan fırlar dışarıya. Zengin mevtanın oğlu ile birlikte köylüler meraklanıp mezarlığın başına geldiklerinde, eşek sahibini perişan halde görünce sorarlar, bu ne hal? Eşek sahibi, mevtanın oğluna: “önce sen benim şu yüz altını ver de, sonra anlatayım” der. Yüz altını alan eşek sahibi başından geçenleri başlar anlatmaya ve ekler. Der ki, ben bir uyuz eşek sahibi iken başıma bunlar gelirken, Karun kadar zengin olan babanın başına neler gelebileceğini var sen tahmin et.

Evet değerli dostlar, her kes kendine kıssadan hisse çıkarmalı, dünya hayatında iken yapıp ettiklerini en iyisi kendisi bildiği için hesaba çekilmeden evvel kendisini hesaba çekmeli. Sadece maddi anlamda hak yemek bu kategoriye girmiyor. Her kesin tüm yapıp ettiklerinden hesaba çekileceğini iyi düşünmeli ve ona göre hareket etmelidir.