On Numara çekildi (26 Haziran 2017)

On Numara'nın heyecanla beklenen 777. hafta çekilişi bu akşam yapıldı.

Çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi, 101 bin 324 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. İşte 26 Haziran 2017 tarihli On Numara sonuçları...

26 HAZİRAN 2017 ON NUMARA SONUÇLARI: 01 – 07 – 08 – 14 – 17 – 18 – 19 – 28 – 30 – 31 – 34 – 41 – 45 – 46 – 48 – 51 – 52 – 55 – 59 – 60 – 65 – 75

On Numara’nın bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 101 bin 324 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 56 kişi 2 bin 412 lira 55’er kuruş, 8 bilen bin 88 kişi 124 lira 50’şer kuruş, 7 bilen 11 bin 151 kişi 23 lira 25’er kuruş, 6 bilen 68 bin 618 kişi 3 lira 95’er kuruş ve hiç bilemeyen 105 bin 295 kişi 3 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan On Numara çekilişleri, MPİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta yer alan binasında, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişler düzenli olarak her Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır.