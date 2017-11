On numara çekildi! Büyük ikramiye...

Her hafta büyük heyecanla sonuçları beklenen On Numara şans oyunu için sonuçlar belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda gerçekleştirilen On Numara çekilişine 6 bilen 1 kişi, büyük ikramiyeyi kazandı.

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı, tarihi rekor kırıldı. İkramiye Tekirdağ iline gitti, bir kişi 321 bin 828 lira 25 kuruş kazandı. Bu zamana kadar çıkan en büyük ikramiye tutarı oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI (13 KASIM) MPİ

Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 4 talihli büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Bu haftanın çekiliş sonuçları da belli oldu ve 6 bilen 1 kişi 321 bin 828 lira 25 kuruş ikramiye kazandı. İşte On Numara sonuçları...

13 Kasım 2017 tarihli On Numara sonuçları: 10 - 12 - 13 - 15 - 20 - 25 - 32 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 53 - 56 - 57 - 59 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 74

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde aynı zamanda 9 bilen 106 kişi 2 bin 24 lira 55'er kuruş, 8 bilen bin 744 kişi 123 lira 35'er kuruş, 7 bilen 16 bin 825 kişi 24 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 567 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiç bilemeyen 180 bin 903 kişi de 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.