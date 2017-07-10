On numara Kocaeli'ye çıktı

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango idaresi tarafından bu akşam gerçekleşti ve büyük ikramiyeyi kazanan iller belli oldu. On Numara çekiliş sonuçların bu hafta tam 6 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli ve KKTC'den çıkan kişiler büyük ikramiyeyi kazanan isimler oldular. Antalya'dan tam 2 kişi büyük ikramiyeyi tutturdu.

İşte, 10 Temmuz On Numara sonuçları ve kazanan şanslı numaralar.

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04 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39

40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80