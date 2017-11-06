On numara şanslıları İzmit'ten

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 39, 41, 47, 48, 51, 54, 61, 66, 71 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 78 bin 375 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 135 kişi bin 548 lira 70'er kuruş, 8 bilen 2 bin 753 kişi 76 lira 5'er kuruş, 7 bilen 25 bin 419 kişi 15 lira 65'er kuruş, 6 bilen 127 bin 980 kişi3 lira 30'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 6 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihliler kuponlarını Gaziantep'in Şahinbey, Muğla'nın Marmaris ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatırdı.

Toplam 2 milyon 90 bin 5 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 209 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 464 bin 445 lira 58 kuruş aktarıldı.