Ön sözleşme imzalandı.. Dönüşüm başlıyor

Yenikent Mahallesi Araptepe Kentsel Dönüşüm projesinin başlatılması için Derince Belediyesi Toplantı Salonu’nda imza töreni düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, 01.05.2017 tarihli ve 2017/10214 Bakanlar Kurulu kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan olarak belirlenen Araptepe mevkiinde kentsel dönüşüm yapılacak bölgede yaşayan vatandaşlarla ön sözleşmeleri imzaladı. Buna göre bölge içerisinde bulunan taşınmazlar yakın zamanda boşaltılarak Derince Belediyesi’ne teslim edilecek. Yıkım işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte proje çalışmaları start alacak.

Vatandaşlar Çok Mutlu

Bölgede sağlıklı, güvenilir, modern bir yaşam alanı oluşturulacağını belirten Başkan Bulut, “Yaklaşık 30 bin m2’lik alan üzerinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm projemiz ilçemize ve burada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Örnek olacak çalışmamızla Derince’mizi etap etap güzelleştirmeyi sürdüreceğiz. Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Daha yaşanılabilir bir kent hedefiyle çıktığımız bu yolda Araptepe mevkiinde depreme dayanıklı, otopark alanları bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip, sağlıklı, güvenilir, modern bir yaşam alanı oluşturacağız” dedi. Ön sözleşmeleri imzalayan vatandaşlar ise Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’a teşekkürlerini ileterek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.