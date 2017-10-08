Onarım için çok uzun süre verildi 

400 GÜN SÜRE VERİLDİ

Tavşantepe ve Bekirdere Mahallelerindeki bozuk caddelerin üst yapı işi ile ilgili ihale yarın saat 11.00’de yapılacak. İhalenin kesinleşmesi ve yer tesliminin ardından işi üstlenen müteahhitin 400 gün süresi olacak. Yani Tavşantepe ve Bekirdere’deki bozuk, kazılmış caddeler ancak 2019 yılı mart ayındaki yerel seçimler öncesinde bitmiş olacak.

YOL ÇİZGİSİ İHALESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım dairesi Başkanlığı, yarın ayrıca il genelindeki yollarda 162 metrekarelik yol çizgisi çizimi, yol işaret tabelaları dikimi işi için de ihale yapacak. Bu ihale de yarın saat 09.30’da. Bu işi üstlenecek müteahhit firmaya da yol çizgilerini çizmesi, yeni yön ve işaret tabelalarını takması için 400 gün süre verilecek.