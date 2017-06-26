  • BIST 99.639
  • Altın 139,820
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Kocaeli 28 °C

Önce bayramlaştılar sonra hayvanat bahçesine gittiler

»
Önce bayramlaştılar sonra hayvanat bahçesine gittiler
Ramazan Bayramı tatilini çocuklarına ayıran aileler, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne akın etti.

 

Bayram tatilinde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyen aileler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerini de bünyesinde barındırmasıyla "canlı gen bankası" olarak nitelendirilen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin yolunu tuttu.

Yoğun ilgi nedeniyle, 30 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen gişelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 286 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yaptıklarını, bu yönleriyle Türkiye'nin en çok türü barındıran hayvanat bahçesi olduklarını söyledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 150'ye yakın canlıyı barındırdıkları dile getiren Aydın, ziyaretçilerin ancak belgesellerde görebilecekleri nadirlikte canlıları burada gözlemleyebildiklerini kaydetti.

- "Bayramlaşmadan sonra ilk adres hayvanat bahçesi oldu"

Aydın, konum olarak İstanbul ve Kocaeli'nin ortasında yer aldıkları için her iki ile de hitap ettiklerine dikkati çekerek, "Bayramda İstanbul ve Kocaeli'de il dışına çıkmayan kişilerin yoğun ilgisini görüyoruz. Dün bayramın ilk günü olmasına rağmen 5 bin ziyaretçiyi ağırladık ve bunların bine yakını Orta Doğu turistiydi. Bayramlaşmadan hemen sonra ilk adres hayvanat bahçesi oldu diyebiliriz." diye konuştu.

Yoğun ilginin bugün de katlanarak devam ettiğini ve en yoğun bayramı yaşadıklarını anlatan Aydın, "Yarın da bu yoğunluğu bekliyoruz. Bayram boyunca 20 bin ziyaretçi ağırlayacağımızı düşünüyorduk, görünene göre bunun da üzerine çıkacağız." dedi.

Aydın, özellikle çocukların çok eğlendiğini vurgulayarak, "Yeni gelen hayvanlar var. En son cüce su aygırı 'Mela' dünyaya geldi. Türkiye'de sadece bizde olan gergedan çiftimiz var. Bunlar da çok fazla ilgi görüyor. Yaptığımız etkinliklerle insanlar burada dolu dolu bir gün geçiriyor." ifadelerini kullandı. 

Bu haber toplam 172 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Film senaryosu gibi cinayet davası26 Haziran 2017 Pazartesi 12:57
  • Başkan Toltar’dan bayram ziyaretleri26 Haziran 2017 Pazartesi 12:26
  • Sokak hayvanları yalnız kalmıyor26 Haziran 2017 Pazartesi 12:22
  • Osmangazi Köprüsü'nde nakit geçiş krizi26 Haziran 2017 Pazartesi 10:43
  • Kocaeli Büyükşehir açıkladı: Sayı 39'u buldu26 Haziran 2017 Pazartesi 10:00
  • Yeni binada ilk bayram26 Haziran 2017 Pazartesi 09:46
  • Darıca'da bayram birlikte daha güzel25 Haziran 2017 Pazar 20:52
  • Körfez'de kent bayramlaşması yapıldı25 Haziran 2017 Pazar 20:47
  • Başkan Baran’dan ‘huzur’ teşekkürü25 Haziran 2017 Pazar 20:47
  • Büyük Ada ve Mehtap turları başlıyor25 Haziran 2017 Pazar 17:15
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti