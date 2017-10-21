Önce hayal etti, şimdi bir marka

Hizmete 2012 yılında açtığı anaokulu kampüsünü özgün konsepti sayesinde kısa sürede kentin en saygın eğitim kurumlarından biri haline getiren kadın girişimci, kendisini başarıya götüren modeli ülke geneline yaymayı hedefliyor.

Kadın girişimci Aytekin, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra adım attığı eğitimcilik hayatında edindiği 10 yıllık tecrübenin ardından hayalindeki "anaokulu kampüsü" projesini hayata geçirmeye karar verdi. Çevresindekilerin "Bu alana yatırım yapılmaz" şeklindeki olumsuz görüşlerine rağmen hayalinden vazgeçmeyen Aytekin, neredeyse bütün birikimlerini kendisine emanet eden anne ve babasının desteğiyle 2012 yılında 4,5 dönümlük alan üzerinde yaklaşık 200 çocuk kapasiteli anaokulunu hizmete açtı.

Şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe olan ve tamamen okul öncesi çağındaki çocukların ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan okuluyla küçük çocuklu ailelerin dikkatini çeken genç kadın, girişiminin üçüncü yılında tam kapasiteye ulaşma başarısı gösterdi.

Okul öncesi eğitim alanında örnek haline gelen projesiyle çeşitli girişimcilik ödüllerinin sahibi olan Aytekin, hayata geçirdiği modelin ülke geneline yayılması için gayret ediyor. Eğitim sevdalısı bir ailenin çocuğu olduğunu belirten kadın girişimci Aytekin, okul öncesi eğitime yatırım yapmak isteyenleri Başiskele'deki okulunda ağırlayarak bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor.

"Hayallerimizi projeye dökerek ilk adımı attık"

Çocuk Kasabası Butik Anaokulu Kurucu Müdürü Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul'da özel okullarda çalışmaya başladığını ve bir süre sonra Kocaeli'ye döndüğünü belirterek, o dönemde buradaki anaokullarında yaptığı iş görüşmelerinde sistemin farklı işlediğini gördüğünü ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Kocaeli'ye döndükten sonra yaşadığı hayal kırıklığıyla özel eğitim alanında yüksek lisansa başladığını ve Büyükşehir Belediyesinde engelliler birim sorumlusu olarak görev yaptığını anlatan Aytekin, geçen 2 yıllık sürede pek çok farklı çocuğu ve alanı da sahada tecrübe etme şansı bulduğunu kaydetti.

Aytekin, edindiği tecrübenin ardından artık hayallerini gerçekleştirme zamanının geldiğine karar verdiğini dile getirerek, "Ülke çapında ortaokul kampüsü, lise kampüsü mevcuttu ama sadece anaokulu için kurgulanmış bir kampüs yoktu. Bu bağlamda 'Bu okulun bir tiyatro salonu neden olmasın? Neden bir kütüphanesi olmasın? Neden bir spor salonu olmasın? gibi hep 'Neden olmasın?' sorusuyla devam ettik okulun projesi boyunca ve projenin mimari olarak konumlandırılması tam 2 yıl sürdü. Bu şekilde hayallerimizi projeye dökerek ilk adımı attık." diye konuştu.

Gerekli olan bütçeyi anne ve babasının hayatları boyunca elde ettikleri birikimlerin büyük kısmını kullanarak oluşturduğuna dikkat çeken Aytekin, "Çocuk Kasabası'nın sistem kurucusu olarak görev aldım. İnşaat döneminden bu döneme kadar takip eden kişiydim. Bunun sorumluğu biraz daha fazla. Bir birikimse eğer aldığınız destek, bunun sorumluluğu manevi anlamda çok büyük. Ailemin güvenini boşa çıkarmamak için mutlaka başarmak zorundaydım." ifadelerini kullandı.

"Şu anda belirlediğimiz kontenjanın tamamı dolu"

Kadın girişimci Aytekin, 2 yıl süren çalışmaların ardından 29 Ekim 2012'de Çocuk Kasabası Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her girişimde olduğu gibi bizim için de ilk yıllar zorlu yıllardı. İnsanlar çocuklarını ev veya iş yerlerine yakın olan anaokuluna göndermeye alışkındı. Biz ise şehirden uzakta, çocukların daha fazla doğanın içinde olabilecekleri bir mekanda olmalarını istedik. İlk etapta herkes 'Çok uzaksınız, nasıl geleceğiz? dedi. Sonra çocukların illaki iş yerine yakın olmasına gerek olmadığını gördüler. Aileler bize hak verdi ve daha sonra öğrenci sayımız giderek yükseldi. 25 öğrenciyle başladık ve şu anda belirlediğimiz kontenjanın tamamı dolu. Kimseyi geri çevirmek istemiyoruz ama kontenjanımız dolu olarak devam ediyoruz. Çocuk Kasabası'nın güzel bir proje olmasını sağlayan en önemli nokta; okul öncesi eğitim kampüsü olması. Nedir bu? 4,5 dönümlük bir arazinin içerisindeyiz, bin 200 metrekare de kapalı alanı var. İçerisinde çocukların farklı kurslara gitmesine gerek bırakmayan özellikleri bulunuyor. Hafta içi sporlarını yapıyor, yabancı dil öğreniyor, tiyatro salonunda drama dersi alıyor, çocuğumuz hafta sonu kurslar yerine anne babasıyla daha rahat vakit geçirebiliyor. Bence çocuk kasabasının en güzel noktası buranın bir kampüs olması ve geniş bir alana yayılıyor olması. Bu bağlamda çocukların yaşayarak öğrenmelerini geliştirecek pek çok unsuru da içinde barındırması."

Açtıkları anaokulunda çoğunluğu kadın olmak üzere 31 kişiye istihdam sağladıklarını vurgulayan Aytekin, "İnşaatımıza başladığımızda, 'Bu alana yatırım yapmayın, bu alan kazandırmaz, bu alan getirisi çok olan bir alan değil' cümleleriyle aslında bu girişime başlamıştık. Şimdi bu alana yatırım yapmak isteyen birçok misafir ağırlıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize bu alana girmelerini, güzel bir projeyle yatırımlarının karşılığını bulacağını söylüyoruz. Eskişehir, Denizli, Antalya, İstanbul, Ankara'dan bugüne kadar bu alana yatırım yapmayı düşünen birçok ziyaretçi ağırladık. Hedefimiz uyguladığımız modelin yaygınlaşması. İnsanlara 'Bu alanda da yatırım yapılabilirmiş.' kanısını verebilmek bu aşamadaki en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.

Aytekin, Çocuk Kasabası Projesiyle elde ettiği başarıdan dolayı Cumhurbaşkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen resepsiyona davet edildiğini ve orada hayata geçirdiği projeyi anlatma fırsatı bulduğunu aktararak, şu an başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Başarılı İşadamları Derneği'nde (BAŞSİAD) üyelerin başarısı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.