Önce kongreler, sonra seçim olur 

Türkiye siyaseti, yeni bir yola girdi. Ülkenin geleceği, yönetim biçimi yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’teki ilk tur görüşmeleri tamamlandı. Bence CHP, Anayasa değişikliği görüşmelerinde yanlış tutum gösterdi. Fazla hırçınlaştı. Hem AK Partilileri, hem iktidara destek veren MHP’lileri aşırı tahrik etti.

Türkiye’nin yeni sistemi ile ilgili benim kişisel kanaatim şudur:

“Yeni Anayasa, ne bunu hazırlayan ve savunan iktidarın söylediği kadar Türkiye için hayırlı, ne muhalefetin abarttığı kadar tehlikeli ve sakıncalıdır.” Türkiye’nin bu değişikliği daha salim kafayla, daha medeni ortamda tartışması gerekiyordu. Yazık ki, bu olmadı.

Ülke açısından önemli ve kritik bu süreçte, MHP lideri Bahçeli’nin inisiyatif aldığını görüyoruz. Bahçeli ortaya çıkıp önermese, Başkanlık sistemi konusu bir kenara konulmuştu. Ama ortada sakıncalı bir durum vardı. Fiilen Başkanlık sistemi yaşanıyor, Anayasa açıkça ihlal ediliyordu. Bahçeli doğruyu yaptı.

Meclis’te teklifin bütünü ile ilgili ilk oylamada 338 oy çıktı. Gerekli 330 oyun sadece 8 üstüne çıkılmıştı. Yani maddelere geçişte durum kritikti. Yine Bahçeli, gündemi belirleyen açıklama yaptı:

“Bu teklifin bir maddesi bile 330’un altında kalırsa, erken seçim gerekir.”

Bahçeli’nin bu tespiti de, tartışılmayacak kadar doğruydu. Yeni Anayasa metnindeki bir tek madde bile 330’un altında kalsa, reddedilmiş olsa, mevcut meclis tablosu ile Türkiye yoluna devam edemez, mutlaka erken seçime gidilmesi gerekirdi. CHP, Bahçeli’nin bu doğru lafını da farklı yerlere çekti. Milletvekillerine şantaj yapıldığını iddia etti. Teklifin geri kalan oylamalarında kabul hep 340’un üzerinde çıktı.

İKİNCİ TURDA DA SIKINTI YOK

Şimdi, mevcut anayasaya göre, 48 saat geçtikten sonra Anayasa ile ilgili ikinci tur oylamalara geçilecek. Görünen o ki, ikinci turda da bir sıkıntı yok. Ancak halkın şu gerçeği görmesi gerekiyor. Çoğumuzun eleştirdiği mevcut anayasa ne kadar titizlikle hazırlanmış. Bu Anayasa’da bir değişiklik yapılması gerektiğinde, Meclis’e, milletvekillerine nasıl defalarca düşünmeleri için yol açılmış.

Yarın, ikinci tur oylamalar başlayacak. Yine 330’a ulaşmak konusunda bir sıkıntının yaşanacağını sanmıyorum. Sonra, referandum sürecine geçilecek. Büyük olasılıkla nisan ayının birinci veya ikinci Pazar günü sandık başına gideceğiz.

Elbette bir mucize olur, 2’nci tur oylamalarda herhangi bir madde 330’un altında kalırsa, Bahçeli’nin dediği gibi erken seçim kaçınılmaz olur. Ama her şey yolunda gitse, Anayasa değişikliği teklifi Meclis’ten geçse, ardından referandumda kabul edilse bile, mevcut parlamento ile yola devam edileceğini sanmıyorum.

ÖNCE KONGRELER, SONRA SEÇİM

Yeni Anayasa’nın yürürlüğe gireceği nisan ayından sonra, Ak Parti’nin şimdilik ertelediği kongreleri başlayacak. Ak Parti’de kongreler sürecinde çok ciddi değişimler bekliyorum. Parti içindeki FETÖ unsurlarının tamamen temizlenmesi bu süreçte gerçekleşecek.

Yaz aylarında MHP’nin kongreleri başlayacak. 2018’in baharında MHP kurultayını yapacak. MHP teşkilatlarında ve kadrolarında da büyük çaplı değişimler yapılacaktır.

İşte AK Parti ve MHP’deki bu kongreler dönemi bittikten sonra, Türkiye’nin 2019’daki normal seçimleri beklemeden, 2018 yılının bahar veya yaz aylarında bir seçime gideceğini, parlamentonun yenileceğini tahmin ediyorum.

SEÇİM BARAJI DÜŞECEKTİR

Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra, yapılacak ilk genel seçimlerle birlikte % 10’luk barajın da kalkmasını bekliyorum. Çünkü bu sistemde zaten meclis aritmetiği nasıl olursa olsun, bir koalisyon kurma riski bulunmuyor. Cumhurbaşkanı’nın kuracağı hükümetin güvenoyu sorunu da yok. O halde, Meclis’i oluşturacak seçimlerde yüzde 10’luk barajda ısrarın da bir anlamı kalmıyor.

Benim kişisel öngörüm: Çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerde Anayasa değişikliği teklifi, her oylamadan 340’ın altına düşmeden geçer.

Nisan ayında referandum yapılır. Yeni anayasa teklifi, referandumda da yüzde 60 civarında oyla kabul edilir. Tabii, bir ülkede huzur ve istikrar için, Anayasaların en az yüzde 80-90 oranda oyla kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, referandum sonrası da sistem çok tartışılacaktır.

Yeni Anayasa uygulanır. Cumhurbaşkanı liderliğinde yeni hükümet kurulur. Bu arada AK Parti ve MHP kongrelerini yaparlar.

2018 yılının yazı öncesi, 600 üyeli yeni Meclis ve geniş yetkili seçilmiş Cumhurbaşkanı için erken genel seçime gidilir. Üstelik bu seçime gidilirken, yüzde 10 gibi çok yüksek olan baraj, yüzde 3’e kadar çekilebilir veya tamamen kaldırılabilir. Türkiye, halktan yetkisini almış güçlü bir Cumhurbaşkanı ve renkli bir meclisle yoluna devam eder. Ama bütün bunlar gerçekleşene kadar Türkiye’de siyasi tartışmaların sonu da gelmeyecektir.

Gerçek bir Hanımefendi: Hülya Sancaklı

Cumartesi gecesi haberi duyunca şok oldum. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Hanım, İstanbul Büyükçekmece’deki evlerinde muhtemelen kendisine ait tabanca ile intihara teşebbüs etmiş.

Saffet Sancaklı, yıllarca Kocaelispor forması giydi. Yeşil-Siyahlı kulübün en parlak dönemlerinde kaptanlığını yaptı. Daha sonra siyasete atılan Kaptan Saffet, Büyükşehir Başkan adayı oldu. Sonunda, MHP’den milletvekili seçildi. Saffet Sancaklı bu kentte hep en popüler, en göz önündeki isimlerden biriyken, eşi Hülya Hanım neredeyse hiç ortalarda gözükmedi. Bu kentte, O’nu tanıyan çok az kişi olduğunu düşünüyorum.

Ben, Hülya Hanım’ı tanıma şansı bulmuş kişilerden biriydim. Tam tarihini hatırlamıyorum, ama her halde 2000’li yılların başıydı. Sefa Sirmen’in yakın dostu Mehmet Aygün, Antalya’da müthiş bir yatırım yapmış, Titanik Otel’i bitirmişti. Sirmen, yakın dostlarından bir grup oluşturdu. Bizi Titanik’te bir hafta tatile davet etti. O grupta, ben ve eşim, Fikret Efe ve eşi, Sefa Sirmen ve eşi, Muharrem Eskiyapan ve eşi, Halit Toraman ve eşi vardı. Sancaklı çifti, iki çocuklarından birini de getirmişlerdi. Hülya Sancaklı’yı, Antalya’daki bu bir haftalık tatilde tanımıştım. Gruptaki diğer bayanlarla çok samimi dostluklar kurdu. Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde eşinin önüne geçmeyen, hiçbir konuda pürüzlük yapmayan, surat asmayan, çok zarif, çok kültürlü ve çok uyumlu, çok titiz bir anne, zarif bir hanımefendi olarak tanıdım. Bir milletvekili eşi olarak da İstanbul’da gönüllü öğretmenlik yapıyormuş.

Kimbilir, nasıl bir ruhsal çöküntü içindeydi. Ben ve eşim, Hülya Sancaklı’nın başına gelenlere çok, ama çok üzüldük. Acil şifalar diliyor, hayata tutunup, sağlık ve esenlikle yaşamasını diliyoruz.