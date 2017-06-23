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Önce uyarı sonra ceza

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Önce uyarı sonra ceza
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayında da kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

İzmit’te bulunan semt ve üretici pazarlarının standart niteliklere kavuşturulması, pazar esnafı ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla denetimlerine titizlikle devam eden Zabıta ekipleri, esnaflara pazarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veriyor.

ÖNCE UYARI

Ramazan ayı boyunca fiyat etiketi, pazar yeri tezgahı çizgi ihlali, pazarların genel tertip ve düzeni ile pazar yeri alanının temiz tutulmasıyla ilgili denetimler gerçekleştiren ekipler, eksiklikleri bulunan 240 esnafı uyardı. Pazarlardaki düzenin devamı ve vatandaşların daha rahat ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin titizlikle devam edeceğine söyleyen yetkililer, “Tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan 27 esnafa Kabahatler Kanunu uyarınca gerekli cezai işlemde bulunuldu. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteren ve kurallara uyan  pazar esnafına da  duyarlılıklarından dolayı teşekkür edildi” dediler.

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