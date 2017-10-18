Önce uyarı, sonra ceza!

Toplantıdaki 11 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Zeybek için sürpriz pasta kesimi gerçekleşti.

İKİ OKUL KANTİNİNE DE CEZA KESİLDİ

İzmit Belediye Encümeni Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda 16 okula Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün kontrollerinde uyarı amacıyla 227 TL para cezası kesmişti. Bu haftaki toplantı da Yahya Kaptan Lisesi ile Atılım Anadolu Lisesi'ne de hijyen ve gazlı içecekler satışı yapılmasından dolayı 227’şer TL para cezası kararı çıktı. İzmit Belediyesi 2017-2018 yılında okul kantinlerine göz açtırmayacak. Gençlerin ve çocukların sağlığını tehlikeye sokacak içecek ve yiyecek satışlarına izin verilmeyecek. Hijyen ise en ağır cezalar arasında uygulanacak. Belediye Ruhsat Denetim Müdürlüğü Aralık ve Ocak aylarında ikinci denetim için hazırlıklara şimdiden başladı.

ÖNCE UYARI, SONRA CEZA

İzmit Belediye Encümeni toplantının diğer gündem maddelerinde yer alan Tavşantepe Mahallesi'nde çevre kirliliğine sebep olan Zincirlikuyu İnşaatta 227 TL para cezası keserken, Sena iletişim, Gezi Rehber A.Ş, LTB mağazasına çöplerini sokağa gelişi güzel bıraktıkları için uyarı yapılmasına karar verildi. İkinci bir uygulamada aynı şeyin tekrarlanması halinde çevre kirlilik cezası uygulanacağı açıklandı. Perşembe Pazarı'nda ayrıca 3 pazar yerinin devri içinde karar alındı.

Şennur YILDIZ