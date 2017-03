ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ, REFERANDUM VE SÖYLEMLER

Türkiye olarak yeni bir dönemece giriyoruz. Son 15 yıllık siyasi tarihimizde birçok konuda tedrici evrimci değişim ve dönüşüm yaşanıyorken, şimdi ise, cumhuriyet tarihinde eşi ve benzerine rastlanılmayan radikal devrimci değişim ve dönüşüme doğru hızla eviriliyoruz. Gerçekten, şu ana kadar hiçbir siyasi aktörün bırakınız değişime yeltenmeyi, terennüm etmeei dahi cesaret edemediği konular şu an gündemimizde ve olağanüstü bir durum olmazsa, bu değişim hayata geçecek gibi görünüyor.

Aslına bakarsanız, yakın geçmiş tarihte hayata geçirilmeye çalışılan “Çözüm Süreci” denen süreç aslında bu radikal devrimci değişim ve dönüşümün bir parçası. Her ne kadar sonuç alınamadıysa da, sonuca doğru ciddi manada yol alındığını söyleyebilirim. İstismar ve samimiyetsizliğe dayanan girişimler, ne yazık ki bu süreci akamete uğrattı. Ama, şu da bir gerçektir ki, çözülemeyen bir çok konular çözüme doğru yol aldı. Umarım referandumdan sonra, bu konu yeniden ülkenin ve milletin hayrına doğru evirilir.

Esas söylemek istediğim şey ise, referanduma her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. “Evet” ve “Hayır” ı milletin menfaati icabı savunanların yanında, bu iki farklı görüşü bahane edip bundan kaotik ortam ihdas etme sevdasında olan piyasada mebzul miktarda provokatör ve ajan iş başındadır. Bu tiplerin gerek sosyal medyayı kullanarak ve gerekse sokakları terörize ederek farklı görüşteki insanları bir biriyle çatıştıran art niyetli insanlara kesinlikle fırsat verilmemelidir. Her iki tarafın makul insanları, bunları püskürtecek ferasette hareket etmeleri son derece önemli. Her fırsatta, “Evet” demek ne kadar demokratik bir hak ise, aynı derecede “Hayır” demek de demokratik bir haktır, demeyi ihmal etmemeliyiz. Elbette ki, görüşünü savunan insanların haklılıklarını öne çıkaran birçok argümanları vardır ve bu argümanlara haklılıklarını dayandırmaları gerekir. Ama bunu yaparken, karşısındakinin hukukunu koruması, manevi hükmü şahsiyetini tahkir ve tezyif etmemesi erdemli insan ve siyasetçi olmanın gereğidir.

Nasıl ki, aynı ailede farklı siyasi görüşe mensup insanlar var ise, bu konuda da farklı düşünen insanlar olabilir. Yarın yüz yüze bakacağız. Yüzümüzün kızaracağı söylem ve eylemlerden şiddetle kaçınalım. Karşı tarafı ilzam etmekten daha çok haklılığımızın dayanaklarını ön planda tutalım. Şahsen “EVET” dememe rağmen, sureti katiyede “Hayır” diyen kardeşlerimizi rencide edecek ve onları aşağılayacak bir söylemim asla olamaz. Aynı şeyi kendilerinden de beklerim. Öyle yapalım ki, ortada fink atan fitne-fucür takımına iş çıkmasın. Yenikapı ruhuna her dem ihtiyacımız olabilir.