Önemli grip aşısı uyarısı

Grip mevsiminin başladığı ve hastalıkların giderek arttığı bu günlerde gripten korunmanın yollarını ve kimlerin grip aşısı yaptırması gerektiğini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu açıkladı.



Grip salgınının en çok Aralık-Şubat ayları arasında görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Topçu, “Grip aşıları her yıl ekim ayı bitmeden yapılmalı. Çünkü birey 2 haftada aşının mikrobuna karşı bağışıklık kazanarak hastalanmıyor ya da hafif bir şekilde hastalanıyor” dedi.



“Grip Aşısının Hiçbir Sakıncası Yok”



Risk grubunda bulunan kişilerin mutlaka grip aşışı olması gerektiğine dikkat çeken Ayşe Willke Topçu, “Grip aşısının hiçbir sakıncası yok, ölü bir aşı. Koruyucu özelliği olduğu için grip aşısını öneriyoruz. Risk grubundaki sinüzit, zatürre hastaları, 65 yaş üstü bireyler, gebeler, kanser hastaları ve uzun süren kalp, şeker, böbrek gibi kronik hastalığı bulunanlar, hekimler ve sağlık çalışanlarının grip aşısı olması gerekiyor. Çünkü bu gruplarda grip ölümcül olabiliyor” ifadelerini kullandı.



Yumurtaya Alerjisi Olanlar Dikkat!



Sigara içen bireylerin grip enfeksiyonuna yakalanma riskinin daha fazla olduğunu aktaran Prof. Dr. Topçu, “Grip aşısının çok fazla yan etkisi yok. Belki enjekte edilen yerde bir kızarıklık ya da hafif bir ağrı yapabilir. Aşılar yumurtada hazırlandığı için yumurtaya aşırı alerjisi olan kişiler dikkatli olmalı” dedi. Ayşe Willke Topçu, “Grip aşıları her sene yeniden, 1 yıl önce toplumda sık görülen hangi mikrop varsa o mikrop katılarak hazırlanıyor. ‘Geçen yıl aşı oldum bu yıl olmama gerek yok’ denmemesi, her yıl yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.



Grip ile Nezle Aynı Hastalıklar Değil



Medyada grip aşısıyla ilgili yer alan bazı haberlerin bilimden uzak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Topçu, “Bazı yayın organlarında ‘Grip aşısı olmayın. Onun yerine sağlıklı beslenin, sebze-meyve tüketin’ gibi ifadeler yer alıyor. Biz bilimin yolundan gitmek zorundayız. Siz yine de etinizi, sütünüzü, yumurtanızı yiyin, dengeli beslenin ama beraberinde aşıyı da yaptırın” dedi.



Gribin nezleden farklı bir hastalık olduğunu da aktaran Prof. Dr. Topçu, “Nezlede burun akıntısı göz yaşarması, hapşırık, boğaz ağrısı görülürken; gripte ateş, kas ağrıları, ağır bir halsizlik, baş ağrısı ve beraberinde burun akıntısı belirtileri ortaya çıkar. Grip hastası işe ya da okula gitmemeli. Ellerini sık sık yıkamalı, dengeli beslenmeli ve istirahat etmeli” diyerek sözlerini tamamladı.