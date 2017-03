İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, "Zaten mühim olan anmaktan ziyade İstiklal Marşı'ndaki, Safahat'taki satır aralarını okuyarak, Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönemde ne için onları yazdığını anlamak." dedi.

2011'in Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edilmesinin ardından Türkiye'yi gezerek konferanslar vermeye başlayan Argon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün yaklaştığını anımsattı.

İlgi çok fazla

Özellikle üniversitelerde verdiği konferanslarda salonların dolduğunu belirten Argon, "Kimse yerinden kıpırdamadan dinliyor. Konu Mehmet Akif Ersoy'du, konu vatanımızdı, yurdumuz, bayrağımızdı. Büyük ilgi görüyoruz gençlerden olsun, her kesim insandan olsun. Her yaşta insan ilgi gösteriyor." dedi.

Argon sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ondan sonra da aramalar çoğaldı. Kastamonu'dan başladım. Televizyon davetleri, konuşmalar, her yere gitmeye başladık. Çok şükür Allah razı olsun dinleyenden de çağırandan da. Çok büyük ilgi var ve ben inanıyorum ki herkes şu konuda birleşti. Mehmet Akif'in sözlerine bu dönemde çok ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız, zaten her konuşmasında mutlaka şiirlerinden konuşmalarından alıntılar yapıyor. Kendisine müteşekkirim, çok da güzel anlatıyor.

Zaten bütün gayemiz, başta Cumhurbaşkanımız da olmak üzere hep bunu vurguluyoruz. Bu dönemde onun sözlerine çok ihtiyacımız var. Çok hassas bir dönem. Sanki her şey bugün yazılmış gibi çünkü her şey tekrar edilmek isteniyor. Maalesef düşmanlarımızın gözü üstümüzden hiçbir zaman ayrılmıyor. Bizi zayıflatmak, hatta her şeyimizi elimizden almak istiyorlar ama artık o eski Türkiye yok. Halk uyandı, vatanının ne kadar kıymetli, toprağının ne kadar kıymetli olduğunu anladı ve sımsıkı sarıldı, bunu çok yakın dönemde gördük."

"Önemli olan Mehmet Akif'i anlayarak anmak"

Aralık ayında 31 gün çeşitli kentlerde konferanslar verdiğini dikkat çeken Argon, bazı illere 2-3 defa gittiğini kaydetti.

"Bende onu gördükleri için çok ilgileniyorlar, sarılıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar." diyen Argon, şöyle devam etti:

"Bilhassa aralık ve mart ayı sonuna kadar nisan da dahil hemen hemen her gün bir yere gidiyorum. İlgileri beni çok mutlu ediyor. Kaç ile gittiğimizi sayamam, gitmediğimiz yer neredeyse çok az kaldı. Yakında Konya, Antalya, Adıyaman, Ankara, Gaziantep'e gideceğim.

Demek ki Mehmet Akif anılıyor ama son senelerde anlayarak anılıyor. Zaten mühim olan anmaktan ziyade anarız, dualar ederiz ama satır aralarını okumak, İstiklal Marşı'ndaki Safahat'taki satır aralarını okuyarak, Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönemde ne için onları yazdığını anmak. Bunu anlarsak şehitlerimizin ruhları şad olur. Allah izin verdiği sürece, ayaklarım beni götürdüğü sürece il il, ilçe ilçe gezip Mehmet Akif Ersoy'u anlatmaya devam edeceğiz."