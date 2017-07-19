Önemli tespitler, çarpıcı söylemler

Burak Süleyman BAL sezonu takıma çok önemli katkı sağladı, şampiyonlukta önemli pay vardı. Geçen sezon önce Karacabey, sonra Sancaktepe maçlarında olmayacak işler yaptı, uzun süre formasından uzak kaldı. Dolayısıyla çok yararlı bir sezon geçiremedi. Ancak Allah vergisi yeteneği vardı ve bu yüzden de her sezon bitimi transferin gözdeleri arasında yer alıyordu. Bu sezon başı 1.Lig’den, Ümraniyespor’dan gelmiş o teklif. Kendine iyi baksın, öfkesine hakim olsun, 1.Lig düzeyinde iş yapabilecek düzeyde bir futbolcu. Bu yüzden de Ümraniye’nin onu istemesi çok doğaldı. Mutlaka iyi de para teklif etmişlerdi. Bir önceki sezon da birçok takım istemişti onu, Kocaelispor’un iki katı para verenler çıkmıştı. Zaman zaman bunaldığında, daraldığında mutlaka başımı alıp gideyim diyordur ama gerçek olan bir şey var ki Burak Süleyman’ı Kocaelispor’a bağlayan güçlü bir bağ var.

KOCAELİSPOR ONUN YUVASI

Burada yaşıyor, ailesi, sevdikleri burada. Kocaelispor’da oynamak, muhteşem taraftar önüne çıkmak onun en büyük hayaliydi. Bu yüzden de buradan ayrılması hiç kolay değil. Nitekim geçen sezon başı gibi bu sezon da Kocaelispor yönetimi, “Kalacaksın, sen bize lazımsın” dedi ve o bunu emir kabul etti. Çünkü Kocaelispor’u yuvası olarak görüyordu. Diyenler olabilir bir yıl opsiyonu vardı yönetim isterse zaten gidemezdi diye. Hayır, o kadar basit değil. Kalmak istemiyorum dese, ısrar etse Kocaelispor yönetimi zorla onunla anlaşacak değildi herhalde. Sonra, geçen sezon başı mukavelesi, opsiyonu yoktu, isteyeni de çoktu ama o kalmayı tercih etti. Burak Süleyman dün sabah idmanında basına verdiği röportajda Ümraniyespor’dan gelen teklifin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Her futbolcunun hayalidir üst liglerde, 1.Lig’de oynamak” diyor.

“NEREDEYSE İMKANSIZI BAŞARIYORDUK”

Kuşkusuz öyledir. Ancak formasını giydiğin takımın adı Kocaelispor ise bence hangi ligde oynadığının çok önemli yoktur. Ayrıca Burak’ın yaşı genç, Yeşil-Siyahlı formayla üst lig hayaline kavuşması inanıyorum çok fazla zaman almayacaktır. Sevgili Burak’ın sabah idmanındaki diğer açıklamalarıyla ilgili de bir şeyler söylememiz gerekiyor sanıyorum. Zira önemli tespitleri, çarpıcı söylemleri var. Birileri geçen sezon Play-Off finali oynanmasını doğal, normal karşılıyor, hatta küçümsüyor ya, Burak kardeşim onlara en güzel cevabı veriyor. “Çok başarılı bir sezon geçirdik, neredeyse imkansızı başarıyorduk” diyor. Bunu ben değil, sahada ter döken futbolcu söylüyor. Burak’ın giderlerle ilgili, “Sadece Sinan ağabeyi arayız, diğerlerinin yeri doldurulur” sözleri de çarpıcı. İnşallah dediği gibi olur. Burak’ın altyapıdan gelenlerle ilgili, önceki sezon gelenlerden daha iyi gözüküyorlar tespiti önemli.

ÖNEMLİ OLAN İYİ BAŞLAMAK

Genel kanı da bu yönde zaten. Geçen yıl gençler tek bir dakika forma giyemedi. Çünkü aşama gösteremediler. Bu yıl çıkan gençlerle ilgili çok olumlu referanslar var. Başkan Bahri Yavuz en az birinin ilk 11 oyuncusu olacağını düşünüyor. İkinci bir gencin bile 11’i zorlaması söz konusu olabilir. Sonuçta 6 isim ayrılmış, bu durum gençler için bulunmak bir fırsat. Kadir Öge kardeşimin söylediği gibi. Geçmişte altyapıdan A takıma çıkan futbolcunun önü kapalıydı, şimdi öyle değil. Örneğin sağbek pozisyonu için forma duvarda asılı duruyor. Kapsın gençlerden biri o formayı. Burak Süleyman açıklamalarının finalinde yeni sezona dair hedeften söz ederken, “Grup geçen yıla göre daha kolay gözüküyor. Üst sıraları zorlarız diye düşünüyorum” diyor. Kesinlikle aynı görüşteyim. Burada önemli olan lige iyi başlamak. Hele iyi bir fikstür çeker, iki üç hafta güzel sonuçlar alırsak, taraftarın ateşlemesiyle takım iyi bir yola girebilir.

TFF o fırsatı verir, vermelidir

Geçen sezon BAL bizim için tam bir hayal kırıklığıydı. Hereke Yıldız çok erken havlu attı, Çayırova neredeyse yarıda bıraktı, bir tek Gebzespor bir şeyler yapmak istedi ama o da sonunu götüremedi. Yeni sezon öncesindeki gelişmelere bakarsak BAL’da Kocaeli fırtınası esecek diye bir öngörüde bulunabiliriz. Derincespor A.Ş. düştüğü yere dönme konusunda kararlı. Zaten ilk yıl dönemezlerse, sonra bunu yapmaları çok zorlaşır. Farkındalar ki, işi sıkı tutuyorlar. Derince Belediye Demirspor zaten büyük oynuyor. Arkasında ilçe belediyesinin desteği var. Başiskele temsilcisi Doğantepespor’da önce güçlü bir yönetim oluşumu sağlandı, ardından da flaş transferler peş peşe geliyor. En önemli nokta ilçe belediyesinin desteği. Başkan Hüseyin Ayaz yeni yönetimi kabulünde, “Gereği yapılacaktır, merak etmesin” demiş. Sevindirici. Böyle de olması gerekir.

5 İDDİALI TAKIMLA GELİYORUZ

Çayırovaspor sessiz derinden gidiyor. Gebzespor her ne kadar mütevazı gibi gözükse de, yine şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaktır. 5 iddialı takımla geliyor Kocaeli bu sezon BAL’a dersek, doğru bir analiz yapmış oluruz. Hepsinin hedefi de üst lig. Bu tablo Kocaeli takımlarının bir arada olmamasını, mutlaka iki gruba ayrılması gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor. 5’i bir yerde olursa, tek bir takımın 3.Lig şansı olacak. Bizimkiler birbirine yemek durumunda kalırlar ki, bunu hiç istemeyiz. Kentin menfaati takımlarımızın iki gruba ayrılmasını, bu sayede iki takımın birden üst lige çıkma şansı bulmasını gerektiriyor.

TALEBİMİZ UYGUN GÖRÜLECEKTİR

Temmuz ayının sonlarına doğru ilerliyoruz. Amatör Kurul bugünlerde statüyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez’in Kocaeli iline bakış açısını biliyoruz. Bize özel bir ilgisi, sevgisi var. Bir şekilde kendisine isteklerimizi, beklentilerimizi aktarmalıyız. Lobimizi harekete geçirmeliyiz. İki yıl önce bunu yaptık ve istediğimizi aldık. Bu konuda öncelikle ASKF’ye, Murat Aydın Başkana büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Sonuçta Kocaeli önemli bir futbol şehri. Geçmişte profesyonel liglerde 7-8 takımımız vardı, bu sezon 4 takımla adeta dibe vurduk. Yükselişe geçmeli, eski konumumuzu yakalamalıyız. TFF bu durumu mutlaka dikkate alıp, o fırsatı verecek, inanıyorum talebimizi uygun görülecektir.