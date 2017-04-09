Onlar iç sahanın kralıysa, biz de deplasman fatihiyiz

Uzun maratonun artık sonuna geldik. Önümüzde 4 maç, 4 final kaldı. 4’te 4 yapabilirsek, bir ihtimal şampiyon olabiliriz. İkisini kazandığımızda Play-Off biletini cebimize koyuyoruz. Diğer ihtimali aklımızın düşesinden geçirmiyoruz. Bugün liderin, Sancaktepe’nin konuğuyuz. İç ve dış sahanın efendileri kozlarını paylaşacak. Kazanıp ilk 5’i sağlama alalım, doğrudan üst lig umutlarını da sürdürelim istiyoruz. Hayırlısı bakalım diyerek detaylara geçmek istiyorum.

DİZİLİŞTE MECBURİ DEĞİŞİM

Her zamanki gibi kadroyla başlıyorum. Kozan maçında Kadir Gezer’in sarı kart görüp cezası duruma düşmesi kötü oldu. Mesut dışında tam kadro çıkabilseydik, herkes yerinde oynasa çok iyi olurdu. Gezer’in yokluğunda jokey Ali Keten mecburen savunmanın sağına geçecek, stoperdeki boşluk da Kemal ile doldurulacak. Bu zorunlu değişiklik dışında kenar yönetimin Kozan maçı tertibinde oynama yapacağını sanmıyorum. Ne yazık ki bugün Hamza da yok. Son maçlarda acı çekerek büyük fedakarlıklarla oynuyordu. Sezon başından bu yana orta alanda Mesut ile Hamza’nın varlıklarının ne denli önemli olduğumu gördük. Bugün maalesef ikisi de yok. Sefa, Mert, Sinan üçlüsüne emanet olacak orta alan. 3 maç sonra dönen Sinan, Kozan maçında etkisiz kalmıştı. Bugün daha diri olacaktır. Oğuzhan’ın son vuruşlarda dikkatli ve becerikli olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde kanatların etkili bindirmeler yapmasını, gollük pozisyonlar hazırlamasını. Tabi, kaleci performansımızın da bugün çok iyi olması gerekiyor. Ki, o konuda bir endişemiz yok. Can Emre’nin maşallahı var, çok iyi oynuyor.

SAYGI DUYULACAK BİR PERFORMANS

Bugünkü rakibimizin performansına saygı duymamız gerektiğini öncelikle belirtmek isterim. 7’nci hafta aldıkları liderliği bugünü kadar hep önemli puan farkıyla getirdiler. Bugün de kazanıp avantajlı konumlarını sürdürmeye çalışacaklar. Ancak final haftalarına çok stresli girdiklerini de söyleyebilirim. Fikstür onları çok düşündürüyor olsa gerek. Sancaktepe sadece grubun değil, Türkiye liglerinde en başarılı iç saha performansına sahip takımlarından biri. Yenilgileri yok. 16’da 12 yapmışlar ki, müthiş bir tablo. Ayrıca 16 maçın 10’unda gol yemediklerini de hatırlatayım. Kazandıkları maçlarda çok zorlandıklarını, son dakika golleriyle sevindiklerini biliyoruz. En önemli avantajları sentetik çim zeminli sahada oynamış olmaları. Kendileri alışık, rakipler doğal olarak bocalıyor. Ancak önemli bir detayın da altını çizelim. Henüz deplasmanda en iyilerle oynamadılar. Ki, bugün bizimle, 2 hafta sonra da Altay ile karşılaşacaklar.

SON 20 DAKİKAYA GERİDE GİRMEZSEK

Sancaktepe’nin sadece iç saha performansına bakarak bugünkü maçla ilgili öngörüde bulunmak elbette doğru değil. Onlar içerde çok iyiyse, Kocaelispor da dışarıda fırtına gibi. Dışarıdaki galibiyet oranımız yüzde 50. Ki, bu tüm liglerin en başarılı deplasman performanslarından biri. Kontratağa yatkın bir takımız, üzerimize gelen takımları avlayabiliyoruz. Sancaktepe bu özelliğimizi bildiği için bugün golü erken bulup, sonrasında sağlam savunmayla kazanmak isteyecektir. Bizim buna izin vermememiz lazım. Rakibin ilk hızını kesmeli, ilk yarıyı gol yemeden bitirmeliyiz. Dakikalar ilerledikçe Altay’ın nefesini enselerinde hissettikleri için nasıl olsa risk alıp öne çıkacaklar, sabırlı olursak, 0-0’ı son 20 dakikaya kadar tutabilirsek, üç puanla dönmemiz işten bile değil. Bugün tam bir taktik savaşı yaşanacak sahada. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum, tabi bunu sahada uygulamak önemli. İnşallah her şey umduğumuz gibi gelişir ve sonuçlanır.

KULAKLARIMIZ İKİ MAÇTA

Bugün kulaklarımız Denizli ve Ankara’da olacak. 3 puan önümüzdeki Altay iyiden iyiye şampiyonluk potasına, havasına girdi. Bugün bizim kazanmamız, en kötü berabere kalmamızı bekleyecekler. Tabi önce kendilerinin Kızılcaböyük’ü yenmeleri gerekiyor ki, biz de bunu istemiyoruz. Denizli ekibi ligin rahat takımı, maçın sentetik çimde oynanacak olması da Altay için dezavantaj. Ayrıca iki takım arasında Türkiye Kupası maçında ciddi gerginliklerin yaşandığı ve Kızılcabölükspor’un hep bugünkü maçı beklediğine dair haberler de aldık. Çok kolay olmayacak belki ama Denizli ekibi Altay’a bir çelme takabilir. İnşallah diyelim. Bugüne kadar altımızdaki takımların maçlarıyla ilgilenmiyorduk. Fark 7’ye inince acaba mı demeye başladık ve doğal olarak peşimizden gelenlere dikkat etmek durusundayız. Çorum haftayı bay geçiyor, 2 puan gerimizdeki Ankara Demir ise evinde Van ile oynuyor. Elbette Başkent ekibi takılsın diye bekleyeceğiz. Önce kendimizin, sonra rakiplerin maçlarından gönlümüzden geçen sonuçların çıkmasını umuyor, Kocaelisporlumuza yürekten başarı diliyoruz.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI

Son olarak diğer temsilcilerimizin maçlarına bakalım. 4 haftadır kötü giden Birlikspor’un Play-Off’u oldukça zora soktuğu ortada. Temsilcimizin ilk 5 hedefini yakalaması son dört maçı kazanmasına bağlı. Tabi önce önündeki ilk engeli, bugünkü Konya Anadolu Selçuk’u geçmeli. Gölcükspor uzun aradan sonra geçen hafta dışarda kazandı ve Play-Off umutlarını yeşertti. Bugün can derdine düşmüş Kütahyaspor’u ağırlayacaklar. Kazandıklarında Play-Off hattıyla fark 1’e inecek ki, bu çok önemli bir şans demek olacak. Golcü Berke’nin yokluğu mutlaka önemli ancak final haftalarında eksikler mazeret olmamalı. Kütahya için belki de son şans. Büyük baskı ve stres altında olacaklardır. Bu durum Gölcükspor’a avantaj getirebilir. Darıca G.B için artık hedef normal sezonu Sakarya’nın üzerinde ikinci bitirip Play-Off için avantaj sağlamak. Bunun yolu da en az kaybı vermekten geçiyor. Tarsus’tan galibiyetle döneceklerdir. Derincespor için geçen haftaki yenilgi sözün bittiği yerdi. Matematiksel olarak bitmemiş olsa da, 4 maç kala 9 puanı kapatmak, üç takımı altına almak pek olası gözükmüyor. Bugünkü maç rakip Dersim açısından hayati önem taşıyor. Nasıl bir sonuç çıkacak, doğrusu merak ediyorum. Bugün sahaya çıkacak diğer temsilcilerimize başarılar diliyorum.