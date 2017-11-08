"Onlar için ben düşmanım"

Duruşmada ilk olarak, meslekten ihraç edilen Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Önder Öngör'ün yargılaması yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda bulunan savaş gemilerini seyre çıkarma emrini vererek, darbeci amirallerin emri ile top atışı yaptıran Önder Öngör, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Önder Öngör, "Bu tahkikat raporunu hazırlayanların bana düşmanlığı var. Ben Balyoz davalarından yargılanmadım. Bu yüzden onlar için düşmanım. Benim Ergenekon davalarında yargılanan arkadaşlarım var, onların söylemlerinden 'içimiz soğumayacak' dediklerini biliyorum" dedi.

'TOP ATIŞI KANUNA DEĞİL, YÖNERGEYE KARŞI SUÇ'

Önder Öngör, top atışılarının, davanın firari sanığı eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın emriyle yaptığını söyledi. Önder Öngör, "Donanma Komutanı'nın TC Yavuz gemisine geleceğini, bu geminin arkasında bir bot olduğunu, bu botun kaçırılması için atış yapmam gerektiği söylendi" diye savunmada bulundu. Emre aykırı olarak bu emrin nitelendirebileceğini söyleyen Önder Öngör, "Marmara açıklarında ticari gemilerin ve diğer deniz araçlarının zarar görmemesi için orta kalibreli mermiyle atış yapılması, önergeye göre yasaktır. Ama aynı önerge de merminin topun ağzında kalması gibi acil durumlarda atış yapılabilir. Ben emniyetli bir şekilde 3 kilometre mesafeye eğitim mermisiyle top atışı yaptırdım. Kimse zarar görmedi. Bunu yapınca da kanuna karşı suç işlemezsiniz, yönergeye karşı suç işlersiniz. Ben bu atışı eğitim maksadı ile değil, bir bot olduğu için yaptım" diye konuştu.

11 GEMİNİN 4'ÜNE EMRİ BEN VERDİM

Gemileri kaldırdığı iddiaları üzerine savunma yapan Önder Öngör, "11 geminin 4'ünü, kaldırma emrini ben verdim. Bana emri Ayhan Bay verdi. Sabotaj olduğu, gemilerin kalkacağını söyledi. Acil durumlarda gemileri herkes kaldırabilir" dedi. Mahkeme başkanının top atışı yapıldığında darbe girişiminden haberdar olup olmadığını sorması üzerine haberdar olduğunu söyleyen Önder Öngör, "Ben darbeye destek vermek için atış yapmadım" diye cevap verdi.

'AMİRİMİN EMRİNİ TEYİTLEYEMEM'

Cumhurbaşkanlığı avukatı Halit Çokan'ın, "Siz o akşam Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı ve diğer yerleri aradığınızı söylediniz. Neden Ahmet İskender Yıldırım'ı arayıp sormadınız" diye sorması üzerine Önder Öngör, "Benim birinci amirim Ayhan Bay aradı. Ben onun üstünü arayarak verdiği emri teyit edemem. Ya İskender Yıldırım da darbeci olsaydı, arasam o zamanda suçlu olurdum" şeklinde konuştu. Öngör, Halit Çokan'ın, "Ergenekon ve Balyoz sanıklarının etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Darbeye iştirak edip de yargılanmayan Ergenekon ya da Balyoz sanığı var mı?" sorusunu ise yanıtlamadı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Önder Öngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmaya yarın devam edilecek.