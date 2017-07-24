  • BIST 106.711
  • Altın 143,580
  • Dolar 3,5587
  • Euro 4,1404
  • Kocaeli 28 °C

Onlarca kişi seferber oldu! Cipi kaldırıp altından çıkardılar

»
Onlarca kişi seferber oldu! Cipi kaldırıp altından çıkardılar
Gebze'de cipin altında kalan Zeliha Taycı'yı kurtarmak için onlarca kişi aracı yana doğru kaldırarak, yaralanan kadının aracın altından çıkarılmasını sağladı.

 Kadın arkadaşının kullandığı cipin altında 19 metre sürüklenerek ağır yaralanan Taycı tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Gebze Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücü, yönetimindeki 06 YB 0034 plakalı cipte bulunan arkadaşı Zeliha Taycı'nın araçtan inmesinin ardından yanlışlıkla gaza bastı. Zeliha Taycı cipin altında kaldı. Zeliha Taycı cipin altında yaklaşık 19 metre sürüklenirken, araç yol kenarındaki bir otomobile çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Vatandaşlar itfaiyenin de yönlendirmesiyle cipi yana doğru kaldırdı. Ağır yaralanan Zeliha Taycı aracın altından çıkarılırken, 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Zeliha Taycı kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

YANLIŞLIKLA GAZA BASTIĞINI SÖYLEDİ
Gebze'de, 57 yaşındaki Zeliha Taycı'nın cipin altında kalmasının ardından polis aracın sürücüsü Aysel Akbay'ı gözaltına aldı. Kazanın şokunu yaşayan Aysel Akbay ilk ifadesinde yanlışlıkla gaza bastığını, paniklediğini söyledi

cipi-kaldirip-aracin-altinda-kalan-yarali-kadini-cikardilar_1550_dhaphoto7.jpg

Bu haber toplam 2179 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunus Timleri kuş uçurtmuyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:01
  • Otomobil nehre uçtu! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:19
  • 81 ilde 'Türkiye Huzurlu Parklar' uygulaması23 Temmuz 2017 Pazar 22:00
  • Yangın büyümeden söndürüldü23 Temmuz 2017 Pazar 16:55
  • Şüpheli şahıstan silah çıktı23 Temmuz 2017 Pazar 15:31
  • Körfez, bir haftadır Hakan’ı vermedi23 Temmuz 2017 Pazar 13:05
  • Mazot hırsızları tutuklandı23 Temmuz 2017 Pazar 11:16
  • Çocuğu terk eden kişi...23 Temmuz 2017 Pazar 11:07
  • Askerlerin darp edilmesi davasında 2 tutuklama daha22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:44
  • SEKA Tüneli’nde hırsız avı! Araçlarından neler çıktı neler22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti