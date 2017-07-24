Onlarca kişi seferber oldu! Cipi kaldırıp altından çıkardılar

Gebze'de cipin altında kalan Zeliha Taycı'yı kurtarmak için onlarca kişi aracı yana doğru kaldırarak, yaralanan kadının aracın altından çıkarılmasını sağladı.

Kadın arkadaşının kullandığı cipin altında 19 metre sürüklenerek ağır yaralanan Taycı tedavi altına alındı.



Olay öğle saatlerinde, Gebze Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücü, yönetimindeki 06 YB 0034 plakalı cipte bulunan arkadaşı Zeliha Taycı'nın araçtan inmesinin ardından yanlışlıkla gaza bastı. Zeliha Taycı cipin altında kaldı. Zeliha Taycı cipin altında yaklaşık 19 metre sürüklenirken, araç yol kenarındaki bir otomobile çarparak durdu.



Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Vatandaşlar itfaiyenin de yönlendirmesiyle cipi yana doğru kaldırdı. Ağır yaralanan Zeliha Taycı aracın altından çıkarılırken, 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Zeliha Taycı kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YANLIŞLIKLA GAZA BASTIĞINI SÖYLEDİ

Gebze'de, 57 yaşındaki Zeliha Taycı'nın cipin altında kalmasının ardından polis aracın sürücüsü Aysel Akbay'ı gözaltına aldı. Kazanın şokunu yaşayan Aysel Akbay ilk ifadesinde yanlışlıkla gaza bastığını, paniklediğini söyledi