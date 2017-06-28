  • BIST 100.206
  • Altın 141,464
  • Dolar 3,5208
  • Euro 4,0052
  • Kocaeli 31 °C

Önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı

»
Önlemler kazalardaki ölüm oranını azalttı
Alınan tedbirler ve sıkı denetimler sonucu son 10 yılda kazaların yoğun olarak yaşandığı 20 kara noktada Ramazan Bayramı süresince ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

Trafikte alınan yoğun önlemler ve sıkı denetimlerle Ramazan Bayramı tatili süresince ölümlü trafik kazaları sayısında düşüş yaşandı. Son 10 yılda kazaların yoğun olduğu 20 kara noktada, havadan takip ve 10 kilometrede bir denetim ekiplerinin görevlendirilmesi sonucu ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl Ramazan Bayramı tatili süresince günlük ortalama 459 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 16 kişi hayatını kaybederken bin 62 kişi ise yaralandı. Bayram tatili süresince gerçekleşen bin 837 trafik kazasında 62 kişi hayatını kaybederken 4 bin 247 kişi yaralandı.

Son 13 yılda bayram tatillerinin 4 güne denk geldiği 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 ve 2015 yılları Ramazan Bayramı trafik kazası verilerine göre, söz konusu dönemlerde ortalama bin 681 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ortalama 97 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 858 kişi de yaralandı.

Aynı dönemlerle bu yıl karşılaştırıldığında hem toplam hem de günlük ortalama kaza sayılarında artış yaşansa da hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 36 düşüş meydana geldi.

60 bin personel görev yaptı

Bayram süresince toplam 60 bin personel, 24 bin 500 resmi ekip, bin 340 sivil ekip, 3 bin 40 radar aracı, 12 helikopter, 404 insansız hava aracı trafik güvenliği için görev yaptı. Son 10 yılda kazaların yoğun olduğu 20 güzergahta, havadan takip ve 10 kilometrede bir denetim ekiplerinin oluşturulması sonucu bu bayram tatilinde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

52 bin 950 sürücüye ceza kesildi

Yapılan denetimlerde 345 bin 400 araç kontrol edilirken araç sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 52 bin 950 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 413 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 bin 400 sokak hayvanı tedavi edildi28 Haziran 2017 Çarşamba 14:39
  • Kaymakam Narinoğlu'dan Kıbrıs gazisine ziyaret28 Haziran 2017 Çarşamba 14:36
  • Bir operasyon daha! 5 saatte kurtarıldı28 Haziran 2017 Çarşamba 14:14
  • Kocaeli Adliyesi’nde rötarlı bayramlaşma28 Haziran 2017 Çarşamba 14:07
  • Kocaeli'de son 11 günde kaç kişi boğulmaktan kurtarıldı?28 Haziran 2017 Çarşamba 12:34
  • Sezon açıldı! İşte Kocaeli'de ücretsiz havuzlar28 Haziran 2017 Çarşamba 12:18
  • Süre uzatıldı! Son başvuru 30 Haziran28 Haziran 2017 Çarşamba 12:16
  • Mezbahadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı28 Haziran 2017 Çarşamba 12:07
  • Sıcaklık artıyor.. Gizli tehlikeye dikkat!28 Haziran 2017 Çarşamba 11:35
  • Körfezli avcılardan Baran'a kılıç28 Haziran 2017 Çarşamba 11:23
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti