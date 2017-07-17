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"Önümüzdeki aylarda daha da gerileyecek"

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"Önümüzdeki aylarda daha da gerileyecek"
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, istihdam seferberliğinin hem işsizlik hem de Türkiye ekonomisi üzerine etkilerinin olumlu seyrettiğini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Nisan ayı işsizlik oranının bir önceki aya göre 1,2 puan gerileyerek yüzde 10,5 olarak gerçekleştiğini Zeytinoğlu, "Nisan ayında işsizlik oranımız beklediğimiz gibi gerilemeye devam etti. Ocak ayından bu yana 1 milyon 485 bin kişi, mart ayından nisan ayına ise 670 bin kişi istihdam edilmiş. İstihdam seferberliğinin hem işsizlik hem de Türkiye ekonomisi üzerine etkileri olumlu seyrediyor. Önümüzdeki aylarda seferberlik ve mevsimsel etkilerle de işsizliğin daha da gerileyeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç nüfustaki işsizlik oranının geçen aya göre 1,6 puanlık gerilediğine dikkati çeken Zeytinoğlu, "Genç nüfustaki işsizlik oranının nisan ayında yüzde 19,8 seviyesine gerilemesi istediğimiz bir gelişmedir. Ocak ayında bu oran yüzde 24,5 seviyesindeydi. Başlatılan seferberliğin olumlu yansımalarını genç nüfustaki işsizlik oranlarında da memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, teşviklere rağmen sanayideki istihdam payının gerilemiş olmasının dikkati çekici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,8’i inşaat ve yüzde 54,3’ü ise hizmetler sektöründe yer alıyor. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ise tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,5 puan, sanayi sektörünün payının 0,4 puan azaldığını, inşaat sektörünün payının 0,3 puan, hizmet sektörün payının ise 0,7 puan arttığını görüyoruz."
 

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