Onur Behiç Özalgan destek istedi

Genç eldiven Onur Behiç Özalgan, “Hepimiz İzmitliyiz ve bu şehrin takımı için savaşıyoruz. Çok çalışıyor ve her geçen gün güçleniyoruz. Bize destek olsunlar” dedi.

ONUR BEHİÇ ÖZALGAN’IN MESAJI:

“Bu sene hepimiz kardeş gibiyiz, aynı şehrin çocuklarıyız ve şehrimizin takımı için savaşıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hocalarımız bize çok yardımcı oluyor ve çok iyi bir aile ortamı var. Her şey iyi gidiyor. Bu maçlarla tecrübe kazanıyoruz. Gün geçtikçe güçleniyoruz. Güçlendikçe de bu takım oturacak. Bizim için ‘Düşer’ diyorlar. Bu yorumlar bizi üzüyor. Biz de bu kentte yaşıyoruz ve yazılanları da görüyoruz. Bu takıma sahip çıkalım. Bu takımdan milli takıma gidecek çocuklar var. Bizimle ilgili olumsuz yorumlar bizi derinden üzüyor. Çünkü biz çok çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. 4 senedir bu sezonu bekliyordum. Daha önce de çok çalıştım ama olmadı. Bu sene hazırlık maçlarıyla tecrübelenip iyi bir performans sergilemeyi istiyorum. Futbol hata oyunu. Bireysel hatamdan dolayı gol yedim. Ama kurtardığım toplar da oldu. Futbolda bunlar olan şeyler. Top çıkarmak da, gol yemiş olmak da benim özgüvenimi yükseltti. Çok çalışıp hataları en aza çekmeye çalışacağız”