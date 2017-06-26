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Onur Özcan tamam gibi

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Onur Özcan tamam gibi
Yeni sezonda ekonomik yönden küçülmeye gidecek olan Gölcükspor, öncelikli olarak mevcut kadrosunu korumak istiyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip İlyas, Yunus, Cenk, Sedat, Bahattin ve Aydın’dan sonra savunmanın önemli isimlerinden Onur Özcan ile büyük ölçüde anlaştı.

TRANSFERİN GÖZDELERİNDEN BİRİ  

Geçen sezon başı Manavgatspor’dan gelen ve 35 numaralı formayı giyen Onur Özcan takımın bankolarından biri oldu. Başarılı bir performans ortaya koyan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan futbolcu ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Mali yönden kısıtlamaya gidilmiş olsa da, iyi bir sezon geçirdiği için Onur’a geçen sezonun biraz üzerinde rakam teklif edildiği belirtildi. Başkan Ahmet Şahin, “Yüzde 70-80 anlaştık sayılır. Bir iki gün içinde imza aşamasına geliriz” dedi. Bir yıllık daha sözleşmesi olan Onur’un mukavelesinde 30 bin TL’ye serbest kalır maddesinin bulunduğu da öğrenildi.

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