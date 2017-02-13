Operasyonlar vatandaşa 'huzur' verdi.. İşte Kocaeli'deki bilanço

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Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacı taşıyan kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için güvenlik birimlerince ülke genelinde 9 Aralık 2016, 28 Ocak ve 10 Şubat 2017 tarihlerinde "huzur" operasyonları düzenlendi.

2 bin 289 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde gerçekleştirilen ve "Huzur Türkiye" adı verilen operasyonlarda, 171 bin 291 personel görev aldı. Ekiplere, 36 helikopter havadan, 100 yüzer vasıta denizden destek verdi. Kontrollerde, 756 kez dedektör köpek görevlendirildi. Denetimlerde stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde oluşturulan 25 bin 4 kontrol ve arama noktasında, 1 milyon 210 bin 580 kişi GBT (genel bilgi toplama) taramasından geçirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 bin 425 kişi yakalandı, 2 bin 289 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'DEKİ BİLANÇO

28- 25- 19 Ocak ve 10-8 Şubat'ta Kocaeli'de yapılan huzur operasyonlarında toplamda 9 kişi gözaltına alındı, birçok kişi hakkında cezai işlem uygulandı. Kocaeli'deki huzur operasyonlarındaki bilanço şöyle:

12 ilçede dev operasyon!

10 Şubat cuma gecesi Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ortaklığında düzenlenen "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulamasında Kocaeli'nin 12 ilçesinde de aramalar yapılmıştı. Jandarma ekiplerinin ‘Vira’ ismindeki narkotik köpeği araçların çevresinde dolaştıktan sonra bagajlarına girerek koku almaya çalıştı. Alkol metre kontrolleri yapıldı. Ayrıca emniyet ekipleri Dron çekim ve aynı zamanda 3G çekimi ile yapılan uygulamayı Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne canlı yayınla gösterdi. Yapılan operasyonda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.

2 gözaltı!

8 Şubat Çarşamba günü Körfez ve Başiskele'de yapılan 200 polisle yapılan huzur operasyonunda bin 3 kişi hakkında güvenlik soruşturması yapılırken, trafik denetlemesi sonucunda ise bir araç trafikten men edilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Karamürsel'de cezalar

25 Ocak 2017 tarihinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Karamürsel genelinde huzur operasyonu için düğmeye basmıştı. Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaptığı uygulamalarda bin 528 şahıs, 179 araç ve 79 iş yeri sorgulanırken 2 aranan şahıs ise kıskıvrak ele geçirilmişti. Ayrıca,3 yoklama kaçağı yakalanıp, 1 iş yerine sigaradan idari işlem ve 7 araç sürücüsüne 4 bin 489 TL para cezası verildi.

309 polisle havadan karadan Kocaeli'de huzur operasyonu!

19 Ocak 2017 tarihinde Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 07.30 sıralarında İzmit’in Serdar, Yenidoğan, ve Gültepe mahallerinde ‘Huzur 41‘ operasyonu gerçekleştirilmişti. 309 emniyet personelinin katıldığı operasyonda, 2 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pompalı silah, 1 adet ruhsatsız silah, 36 adet mermi ve küçük miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

5 gözaltı

Operasyonda hırsızlık, yankesicilik, kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden G. S. isimli şahsın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilmişti.

28 Ocak'ta 81 ilde 50 bin 696 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Kocaeli'de yapılan operasyonlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştı.

12 ilçede 600 polis dev operasyon

Başiskele'de 200 polisle denetim

Körfez'de de operasyon vardı

Karamürsel'de “huzur” operasyonu