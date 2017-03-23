ÖPÜN LÜTFEN..BİR KERE DE BENİM İÇİN...

Sayın büyüklerim.. Değerli varlıklar...

Sizlere asla yaşlı demek istemiyorum..Sizler yılların izlerini taşıyan görünümlerinizin tam aksine aydınlık bir beyin, anlatılmaz bir birikim, sevgi dolu birer yüreksiniz..

Ve orada hepimize, herkese bol bol yer var..O öyle bir yürek ki, dünyaya yeter..

Ayrıca bizleri ayakta tutmaya sebep olan, en güçlü nedensiniz..

Diğer eşsiz değerlerimizin adına düzenlenen günler ve haftalar gibi sizin adınıza da atfedilen haftaya sıcak bakmadığımı ısrarla söylememe rağmen, bu yaşanması istenen

kutlamalara duyarsız kalamadım.. Sakın.. Sakın yanlış anlamayın beni..

Sizlere olan sevgi ve saygı kavramını hiç bir güne, hiç bir zaman dilimine sığdıramadığım için tepkiliyim.. Ve, toplumumuzca sizlere sevgi ve saygının daha doğal ve samimi sunulmasını istiyorum.. Aynen sizlerin yavrularınıza sunduğunuz gibi.

Aynı zamanda sizler toplumların sahip oldukları, geçmişin, yani tarihin, kültürün ve maneviyatın içinde yaşayarak, görerek, hissederek bu günlere erişen birer değer değil misiniz.? Başka kim geçmişimizi en doğru bilgi ve belgelerle sergiler önümüze..

Kim tercüman olur tarihimize.? Kim ayna olabilir kültürümüze.?

Akıl almaz sıkıntı, mücadele, yokluk, savaş, kan ve gözyaşı sonrası edinilmiş hürriyetin ve özgürlüğün farkında bile olmayan zamane gençliğine gerçekleri, sizin

kadar doğru ve net kim anlatabilir ki.?

Sevgi dolu saygıyı, geçmişten süregelen adet ve ananelerimizi örnekleyerek kim bu gün yaşayan kitleye dinletebilir, öğretebilirdi ki.? Ya bir daha asla elde edilmesi mümkün olmayan tecrübe ve deneyimlerinizi bulmak kolay mı.?

Sadece ve sadece.. Siz.. Değerli büyüklerimiz..

Hakkın kural ve kaidesi.. Yaşamın kapanış vakti, kimse tarafından bilinmeyen gizemi.. Herkesin değiştirilemez sonu..Bir gün gelip kapıyı çalacak elbet.. Allah cümlesine geçinden versin dilekleri eşliğinde gerçekçiliğe dönecek olursak, inançlarıma rağmen tek korkum, yaşamsal bir çok değeri de beraberinde kaybetmemiz olmuştur..Her bir ulu çınarın göçüp giderken, yerinde kocaman ve derin boşluklar bıraktığı gibi.. Kaybedilenin sadece sizin yaşlı beninizle kısıtlı olduğunu düşünen çoook ama çok yanılır..Aslında toplumumuz tarihini, geçmişini, atasını gömüyor o bedenlerle toprağa. Karşılıksız sevginin en sıcak ve samimi olanını kaybediyoruz.. Acaba bunu düşünen oldu mu ardınızdan.?

İşte tam da bu noktada sorgulamalıyız her birimiz kendimizi..Sonra da toplumumuzu.

Kaybedilen tarihlerden, güçlü geçmişe şahit beyinlerden, saygı ve sevginin kaynağından bize kalan ne.? Böylesi değerine paha biçilmez hazinelerden yararlanabildik mi.? Onları layık oldukları şekilde ağırlayabildik mi.? Bize canları pahasına sundukları maddi, manevi kazanımların küçük bir zerresiyle karşılık verebildik mi.? Bizlere haklarını içtenlikle helal ettiklerine emin miyiz.? Evlat olmanın mesuliyetini duyup, gereklerini yerine getirebildik mi.? “Evet” diyene ne mutlu.?

Yazdıklarım can acıtan şeyler değil mi sevgili dostlar.. Bakınız, bizler de yavaş yavaş göçüp gidenlerin mirasını taşıma dönemine giriyoruz.. Ancak, daha hayatta olan ve bu yazdıklarıma riayet etmemizi şart koşan büyüklerimiz var hayatta.. Şükürler olsun.. Kendimizle hesaplaşma devri kapanmadı daha.. Yani yaş ne olursa olsun, aramızda kollarının arasına gireceği, ona şımarıklık yapabileceği büyükleri olan arkadaşlarımız var.. Ancak bizim yaş gurubu umumiyetle, büyüğün ve onun nasıl bir değer olduğunun farkında idi. O nedenle sözlerim daha ziyade genç arkadaşlara.. Eğer sevgili büyükleriniz hayatta ise onları bol bol dinleyin.. Tecrübe ve eşsiz bilgi dağarcıklarını kendinize yönlendirmeyi ihmal etmeyin.. Yarın evlatlarınıza gururla anlatacağınız hazineleriniz olacaktır.. Onları sevin.. Koklayın.. Öpün.. Unutmayın..Göz açıp kapayana kadar, sıra size gelecektir.. Ve biliniz ki.. Su akar yolunu bulur.. Taş yerine oturur..

Haydi şimdi..Tüm içtenliğinizle koşun onlara.. Haydi ne duruyorsunuz.?

Sarılın büyüklerinize..Öpün onları.. Öpün..Lütfen.. Bir kere de benim için…