  • BIST 89.809
  • Altın 145,306
  • Dolar 3,6167
  • Euro 3,9083
  • Kocaeli 2 °C

ÖPÜN LÜTFEN..BİR KERE DE BENİM İÇİN...

» »
Sevcan TAMER

 Sayın  büyüklerim..  Değerli varlıklar...

  Sizlere  asla  yaşlı  demek  istemiyorum..Sizler  yılların izlerini  taşıyan  görünümlerinizin  tam  aksine  aydınlık  bir  beyin, anlatılmaz  bir  birikim, sevgi  dolu  birer  yüreksiniz..

  Ve  orada  hepimize,  herkese  bol  bol  yer  var..O öyle  bir  yürek ki,  dünyaya  yeter..

 Ayrıca  bizleri  ayakta  tutmaya  sebep  olan,  en  güçlü  nedensiniz..

  Diğer  eşsiz  değerlerimizin  adına  düzenlenen  günler  ve  haftalar  gibi sizin  adınıza da  atfedilen  haftaya  sıcak  bakmadığımı  ısrarla  söylememe  rağmen,  bu  yaşanması  istenen    

kutlamalara  duyarsız  kalamadım.. Sakın.. Sakın  yanlış  anlamayın  beni..

  Sizlere  olan  sevgi  ve  saygı  kavramını  hiç  bir  güne,  hiç  bir  zaman  dilimine  sığdıramadığım  için  tepkiliyim.. Ve,  toplumumuzca  sizlere  sevgi  ve  saygının  daha  doğal  ve  samimi  sunulmasını istiyorum.. Aynen  sizlerin  yavrularınıza  sunduğunuz  gibi.

   Aynı  zamanda  sizler  toplumların  sahip  oldukları,  geçmişin,  yani  tarihin,  kültürün ve  maneviyatın   içinde  yaşayarak,  görerek,  hissederek  bu  günlere  erişen  birer  değer  değil misiniz.? Başka  kim  geçmişimizi  en  doğru  bilgi  ve  belgelerle  sergiler  önümüze..

   Kim  tercüman  olur  tarihimize.?  Kim  ayna  olabilir  kültürümüze.?

 Akıl almaz   sıkıntı,  mücadele,  yokluk,  savaş,  kan  ve  gözyaşı  sonrası  edinilmiş  hürriyetin  ve  özgürlüğün  farkında  bile  olmayan  zamane  gençliğine  gerçekleri, sizin

kadar  doğru  ve  net  kim  anlatabilir ki.?

   Sevgi  dolu  saygıyı,  geçmişten  süregelen  adet  ve  ananelerimizi  örnekleyerek  kim  bu  gün  yaşayan  kitleye  dinletebilir,  öğretebilirdi ki.?  Ya  bir  daha  asla  elde  edilmesi  mümkün  olmayan  tecrübe  ve  deneyimlerinizi  bulmak  kolay mı.?

  Sadece  ve  sadece..  Siz.. Değerli  büyüklerimiz..

 Hakkın  kural  ve  kaidesi.. Yaşamın  kapanış vakti,  kimse  tarafından  bilinmeyen  gizemi..  Herkesin  değiştirilemez  sonu..Bir  gün  gelip  kapıyı  çalacak  elbet.. Allah  cümlesine  geçinden  versin  dilekleri  eşliğinde  gerçekçiliğe  dönecek  olursak,  inançlarıma  rağmen  tek  korkum,  yaşamsal  bir  çok  değeri de  beraberinde  kaybetmemiz  olmuştur..Her  bir  ulu  çınarın  göçüp  giderken,  yerinde  kocaman  ve  derin  boşluklar  bıraktığı  gibi..  Kaybedilenin  sadece  sizin  yaşlı  beninizle  kısıtlı  olduğunu  düşünen  çoook  ama  çok  yanılır..Aslında  toplumumuz  tarihini, geçmişini,  atasını  gömüyor  o  bedenlerle toprağa.  Karşılıksız  sevginin  en  sıcak  ve  samimi  olanını  kaybediyoruz.. Acaba  bunu   düşünen  oldu mu  ardınızdan.?

    İşte  tam da  bu  noktada  sorgulamalıyız  her  birimiz  kendimizi..Sonra da toplumumuzu. 

Kaybedilen  tarihlerden,  güçlü  geçmişe  şahit  beyinlerden,  saygı  ve  sevginin  kaynağından  bize  kalan  ne.?  Böylesi  değerine  paha  biçilmez  hazinelerden  yararlanabildik mi.? Onları  layık  oldukları  şekilde  ağırlayabildik mi.? Bize  canları  pahasına  sundukları  maddi,  manevi  kazanımların  küçük  bir  zerresiyle  karşılık  verebildik mi.? Bizlere  haklarını  içtenlikle  helal  ettiklerine emin miyiz.? Evlat  olmanın  mesuliyetini  duyup,  gereklerini  yerine  getirebildik mi.?  “Evet” diyene  ne  mutlu.?

  Yazdıklarım  can  acıtan  şeyler  değil mi  sevgili  dostlar.. Bakınız,  bizler de  yavaş  yavaş  göçüp  gidenlerin  mirasını   taşıma  dönemine  giriyoruz.. Ancak, daha  hayatta  olan  ve  bu  yazdıklarıma  riayet  etmemizi  şart  koşan  büyüklerimiz  var  hayatta.. Şükürler  olsun..  Kendimizle  hesaplaşma  devri  kapanmadı  daha.. Yani  yaş  ne  olursa  olsun, aramızda    kollarının  arasına  gireceği,  ona  şımarıklık  yapabileceği  büyükleri  olan  arkadaşlarımız  var.. Ancak  bizim  yaş  gurubu  umumiyetle,  büyüğün  ve  onun  nasıl  bir  değer  olduğunun  farkında  idi. O  nedenle sözlerim  daha  ziyade  genç  arkadaşlara.. Eğer  sevgili  büyükleriniz  hayatta  ise  onları  bol  bol  dinleyin.. Tecrübe  ve  eşsiz  bilgi  dağarcıklarını  kendinize  yönlendirmeyi  ihmal  etmeyin.. Yarın  evlatlarınıza  gururla  anlatacağınız  hazineleriniz  olacaktır.. Onları  sevin.. Koklayın.. Öpün.. Unutmayın..Göz  açıp  kapayana  kadar,  sıra  size  gelecektir.. Ve  biliniz ki.. Su  akar  yolunu  bulur.. Taş  yerine  oturur..

Haydi  şimdi..Tüm  içtenliğinizle  koşun  onlara.. Haydi  ne  duruyorsunuz.?

Sarılın  büyüklerinize..Öpün  onları.. Öpün..Lütfen.. Bir  kere de  benim  için…

Bu yazı toplam 12 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
  • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
  • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
  • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
1/20
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
KÜLTÜR SANAT
BİLİM, TEKNOLOJİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti