  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 6 °C

Organ bağışlamak istedi, muhatap bulamadı

»
Organ bağışlamak istedi, muhatap bulamadı
Ülkemizde insanları organ bağışına özendirmek için çaba harcanıyor, kampanyalar düzenleniyor.

Ancak, Seka Sosyal Tesislerinden emekli, Yahya Kaptan Mahallesi’nde oturan Mehmet Emin Sağlam’ın (64) anlattıkları, bu konuda sağlık kurumlarının hala yeterince hazır olmadığını gösteriyor. Mehmet Emin Sağlam şunları anlattı:

“- Ağabeyimin ölümünün ardından, organlarımı bağışlama kararı aldım. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne başvurdum. Ama hastanede kimsenin bu bağış başvurusu konusunda bilgisi olmadığını gördüm. Üstelik, bana nereye başvurmam gerektiğini bile söyleyecek kimse yoktu. Sonunda bir vatandaş, Aile Sağlık Merkezi’ne gitmemi, organ bağış kabulünün Aile Sağlık Merkezlerinde yapıldığını söyledi. Gerçekten de Aile Sağlık Merkezinde işlemleri yaptılar, kayıt altına aldılar. Hastanenin bu konudaki bilgisizliğine çok şaşırdım.”

Bu haber toplam 212 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu sağlık ocağı reçete yazamaz durumda14 Ocak 2017 Cumartesi 10:05
  • Özge Ulusoy ile ekolojik sohbet14 Ocak 2017 Cumartesi 09:11
  • Bir yılda 17 bin talep14 Ocak 2017 Cumartesi 09:00
  • Tütünçiftlik sahilinde deniz simsiyah oldu 13 Ocak 2017 Cuma 15:12
  • Cem Yılmaz laboratuvar açılışında esprileriyle güldürdü12 Ocak 2017 Perşembe 14:37
  • Okulların tatil olması onları zarara soktu12 Ocak 2017 Perşembe 11:10
  • Ak Gençler ve polisler birlikte kardan adam yaptı 12 Ocak 2017 Perşembe 10:22
  • Gölcük Belediyesi’nin basın yemeği bu akşam12 Ocak 2017 Perşembe 10:07
  • Yeniyalı’da elektrik sorunu12 Ocak 2017 Perşembe 09:06
  • Kartepeli Muhtarlar Beştepe’ye davetli 11 Ocak 2017 Çarşamba 15:18
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Hala oturup, konuşabiliyoruz 
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti