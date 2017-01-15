Organ bağışlamak istedi, muhatap bulamadı

Ülkemizde insanları organ bağışına özendirmek için çaba harcanıyor, kampanyalar düzenleniyor.

Ancak, Seka Sosyal Tesislerinden emekli, Yahya Kaptan Mahallesi’nde oturan Mehmet Emin Sağlam’ın (64) anlattıkları, bu konuda sağlık kurumlarının hala yeterince hazır olmadığını gösteriyor. Mehmet Emin Sağlam şunları anlattı:

“- Ağabeyimin ölümünün ardından, organlarımı bağışlama kararı aldım. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne başvurdum. Ama hastanede kimsenin bu bağış başvurusu konusunda bilgisi olmadığını gördüm. Üstelik, bana nereye başvurmam gerektiğini bile söyleyecek kimse yoktu. Sonunda bir vatandaş, Aile Sağlık Merkezi’ne gitmemi, organ bağış kabulünün Aile Sağlık Merkezlerinde yapıldığını söyledi. Gerçekten de Aile Sağlık Merkezinde işlemleri yaptılar, kayıt altına aldılar. Hastanenin bu konudaki bilgisizliğine çok şaşırdım.”