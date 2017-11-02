Organ Nakli için farkındalık
Ülkemizde organ bağışı bilincinin artırılması amacıyla her yıl 3-9 Kasım günleri arasında yapılan Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen 3. Organ Nakli ve Güncel Sorunlar Farkındalık Sempozyumu, 4 Kasım Cumartesi günü Ramada Plaza Otel’de yapılacak.
A+A-
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un himayelerinde; Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinasyonunda, düzenlenecek sempozyumda uzmanlar bağışçı sayısını arttırma ve halkı bilinçlendirme adına açıklamalarda bulunacak.
Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Etiketler : Organ Bağışı Haftası, Kocaeli, İzmit, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, organ bağışı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.