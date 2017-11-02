Organ Nakli için farkındalık

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un himayelerinde; Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinasyonunda, düzenlenecek sempozyumda uzmanlar bağışçı sayısını arttırma ve halkı bilinçlendirme adına açıklamalarda bulunacak.