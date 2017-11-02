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Organ Nakli için farkındalık

Organ Nakli için farkındalık

Ülkemizde organ bağışı bilincinin artırılması amacıyla her yıl 3-9 Kasım günleri arasında yapılan Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen 3. Organ Nakli ve Güncel Sorunlar Farkındalık Sempozyumu, 4 Kasım Cumartesi günü Ramada Plaza Otel’de yapılacak.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un himayelerinde; Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinasyonunda, düzenlenecek sempozyumda uzmanlar bağışçı sayısını arttırma ve halkı bilinçlendirme adına açıklamalarda bulunacak.

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