Organizespor’da takım Çetin Kara’ya emanet

Şükrü Arslan’ın Başkanlığa seçildiği yeni yönetim kurulu, teknik direktörü de belirledi, takımın başına Çetin Kara’yı getirdi.

ÇETİN KARA ÇALIŞTIRACAK

Geçen yıl 2.küme’de son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi yapan, ancak bu hedefine ulaşamayan Arslanbey Organize Sanayispor, bu sezon çok daha iddialı. Bordo-Mavili ekip, ilimizde birçok üst düzey takımda teknik sorumluluk yapan Çetin Kara ile anlaştı. Kara, en son Çınarlıspor’u 2015 sezonunda BAL’da çalıştırmıştı. Kara, Derincespor AŞ’de de 3.Lig’de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçen hafta yaptığı olağanüstü kongre ile görevi devralan Arslanbey Organize Sanayispor Yönetim Kurulu, önceki günde ilk toplantısını yaptı. Arslanbey Ataşehir mahallesinde bulunan Cafe Life'de bir araya gelen Başkan Şükrü Aslan ve Yönetim Kurulu üyeleri kulübün geleceği ile ilgili önemli kararlar da aldılar. Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını da gerçekleştirdi, Başkan Yardımcılığı görevine Hüseyin Güneş getirildi.

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI:

Şükrü Aslan (Başkan)

Hüseyin Güneş (Başkan Yardımcısı)

Mehmet Doğan (Genel Kaptan)

Osman Demir (Muhasip)

Cihan Üzülmez (Sekreter)

Ahmet Yıldız (Altyapı Sorumlusu)

Faruk Ogüç (İdari İşler)