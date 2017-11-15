Organlarıyla 7 kişiye umut oldu

Adapazarı Karaman duble yolunda iki hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak Yenikent Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılan Şevval Şimşek’in (17) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmesinin ardından ailesi organlarını bağışladı. Yenikent Devlet Hastanesi personeli Erhan Şimşek ile İmran Şimşek’in kızları Şevval’in organları nakil bekleyen hastalara yaşam umudu oldu. Acılarını kalplerine gömen Şimşek Ailesi yaptıkları büyük fedakarlıkla Organ Bağışı Haftası'nda örnek bir davranış gerçekleştirdi.

Kocaeli'den ekipler geldi

Yenikent Devlet Hastanesi Organ Bağışı Sorumlu Uzman Doktor Esra Onuray ile yoğun bakım ünitesinde hastanın gözetimini sağlayan Uzman Doktor Tuğba Pelit’in, bağış sonrası sürece ilişkin yapmış oldukları telkin ve açıklamalar neticesinde kızlarının tüm organlarını bağışlayan Şimşek Ailesi Şevval’in 7 organıyla, 7 insanın hayata tekrar tutunmasını sağladı. Şevval’in bir böbreği de nakil bekleyen Babaannesine nakledildi. Torunun acısıyla yüreği yanan yaşlı kadın, genç yaşta hayatını kaybeden torunun bir organını taşıyacak. İstanbul ve Kocaeli’de yer alan çeşitli hastanelerden gelen ekipler, Yenikent Devlet Hastanesi ameliyathanesinde yapılan tıbbı işlemlerle, bağışlanan organları alarak nakil bekleyen hastalara ulaştırdı. Nakli gerçekleştirilen karaciğer, kalp, böbrekler, kornealar ve akciğer nakil bekleyen hastalara nakledilirken, Hastane Başhekimi Op. Dr. Murat Akgül, konuyla ilgili bilgi verdi.

“Anne ve babadan Allah binlerce kez razı olsun”

Organ bağışı ile ailenin doğru bir karar verdiğini belirten Akgül yaptığı açıklamada, “Anne ve babadan Allah binlerce kez razı olsun. Belki bu kararı almak başta çok zordu ama inanıyorum ki kızları Şevval’in organlarının hayat verdiği hastaları düşündüklerinde ne kadar doğru bir karar verdiklerini bir kez daha anlayacaklar. Bu bağışı daha da özel kılan birkaç unsur var. Birincisi bütün organların bağışlanması çok nadir oluyor; ikincisi bu bağışın Organ Nakli Haftasında gerçekleşmiş olması ayrı bir sevinç. Üçüncüsü ve bizleri en çok mutlu eden şey ise bağışı kabul eden babanın, hastanemiz çalışanlarından olmasıdır. Anne ve baba çok fedakar ve değerli insanlar. Ayrıca, başhekimi olduğum hastanen çalışanlarımızı da bağış ve nakil sürecini çok iyi yönetmeleri dolayısıyla ayrı ayrı kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.