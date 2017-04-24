Orhan Camii, ibadete hazır

İzmit’in en önemli tarihi miraslarından, 1332 yılında inşa edilen Orhan Camiinde iki yıldır devam eden restorasyon çalışması tamamlandı. Orhan Camiinin Ramazan ayı ile birlikte ibadete açılması planlanıyor.

Büyük olasılıkla Ramazan ayı ile birlikte Orhan Camii’nde ibadet başlayacak.

2 YILDA TAMAMLANDI, 774 BİN TL’YE MAL OLDU

1332 yılında Osmanlı dönemine ait ilk camilerden olan, ‘Fetih Camii’ olarak da adlandırılan tarihi Orhan Camii’nin restorasyonu kapsamında elden geçmeyen hiçbir şey kalmadı. Son olarak avizeleri takılan, halıları döşenen Orhan Camii’nde şadırvan da cami bahçesi dışında kalan boş alana yapıldı. İzmit Belediyesi de caminin bulunduğu taşları yenilerken, camide son sistem ısıtma ve soğutma sistemleri de devreye alındı. Pekerler İnşaat firmasının 774 bin TL’ye 2 yılda gerçekleştirdiği tarihi Orhan Camii’nin bahçesinde bulunan mezarlıklarda da bakım yapıldı. Bahçe düzenlemesi yine tarihi dokuya uygun bir şekilde şekillendirildi.

TARİHİ ORHAN CAMİİ;

Orhan Mahallesi’nde İzmit'e hakim bir tepede yer alan cami ilk olarak 13. yüzyılda Orhan Gazi zamanında Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış. Abdülmecit zamanında onarılan cami dörtgen planlı, taş ve tuğla duvarlı, dıştan ahşap çatılı, içten asma kubbeli olup, bezemeleri Abdülmecit dönemi Ampir üslup özellikleri gösteriyor. Cami içerisinde duvara asılı olan bir levhada ; “Fatih İzmit Gazi Süleyman Paşa bin Orhan ve Fatih-i Hereke ve Fatih-i Aydos ve Fatih-i Kocaeli Sancağı sene 728 Bina-i Camii şerif ve Medrese sene 1332” yazısı yer alıyor.

CUMA HUTBESİ KILIÇLA YENİDEN OKUNACAK MI?

Camiyi önemli kılan tarihi kadar hutbenin kılıçla okunması. Cami yapıldığı tarihten bu yana fethin simgesi olarak imamın hutbeyi kılıçla okuması. Türkiye’nin birkaç camisinde bu uygulama yapıldığı biliniyor. 2 yıldır bu hutbeden uzak kalan cemaat yeniden eski günlerine dönecek mi. Kocaeli’de sadece Orhan Camii’nde bu gelenek devam ederken, camide görev yapan tüm imamlar bu geleneği yerine getiriyordu. Hoca hutbe okumak için minbere kılıcı sağ eline alarak merdivenleri çıkıyor. İmam hutbeyi okurken de kılıcı elinden bırakmıyor. Hutbe okunduktan sonra imam kılıçla aşağı iniyor.

Şennur YILDIZ