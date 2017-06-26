Orhan Camisi'nin duvarı yıkıldı

Kocaeli'de, 14. yüzyıla ait, Orhan Gazi döneminin önemli yapılarından biri olan ve halk arasında "Orhan Cami" olarak adlandırılan Gazi Süleyman Paşa Camisi'ndeki istinat duvarı yıkıldı.

SABAH NAMAZINA GİDENLER ŞOKE OLDU!

İzmit'teki 14. yüzyıla ait, Orhan Gazi döneminin önemli yapılarından biri olan ve halk arasında "Orhan Cami" olarak adlandırılan Gazi Süleyman Paşa Camisi, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Ramazan ayının müjdecisi 10 Mayıs'taki Berat Kandili ile tekrar ibadete açılmıştı. Bugün saat 03.23'te sabah namazını kılmak için giden vatandaşlar Orhan Camisi'nin kuzey yönündeki istinat duvarının yıkıldığını görüp, şaşkına döndü. Duvarın neden yıkıldığı ise henüz bilinmiyor.