Orhan ibadete açılınca Yenicuma kapanacak

Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan bugünkü basın toplantısında ilimizdeki tarihi camilerin restorasyonu ile ilgili program hakkında da bilgi verdi.

ORHAN MART’TA BİTİYOR

Müftü Doğan, İzmit Orhan Camii’nde uzun süredir devam eden restorasyon çalışmasının önümüzdeki ay biteceğini, Mart ayında Orhan Camii’nin yeniden ibadete açılmasının ardından Yenicuma Camii’nin ibadete kapatılıp, restorasyona alınacağını söyledi.

GEÇİCİ YER ARANIYOR

Müftü Doğan, camilerin restorasyonu ile ilgili programı Vali’nin çok yakından takip ettiğini de belirtti, “Yenicuma Camii’nin restorasyona alınmasıyla, o bölgede ortaya çıkacak eksikliği gidermek için de formül aranıyor. İlimizde camileri insanların hayatının merkezine koymaya yönelik planlamalar yapıyoruz” dedi.

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MART’TA AÇILIYOR- Uzun süredir restorasyon çalışmaları devam eden İzmit Orhan Camii, gelecek ay yeniden ibadete açılacak.