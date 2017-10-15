Orhangazi Mahallesi Semt konağı yükseliyor 

Dilovası Belediyesi tarafından yapılan Orhangazi Mahalle Semt Konağı, en inşaatında çalışmalar son hız devam ediyor. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, mahalle kültürünün ve ruhunun yaygınlaşması için büyük önem verdiği mahalle konaklarından biri daha kısa sürede halkın hizmetine açılacak. Orhangazi Mahallesi’ne yapılan semt konağının kısa süre içersinde biteceği yetililer tarafından belirtildi.

Semt konağıyla ilgili bilgi veren Başkan Ali Toltar, “Semt konağında mescit, taziye alanı, halkımız için sosyal alanlar, çocuklar için kütüphane, okuma salonu yer alıyor. Halkımızın bir araya gelerek hem sosyal yaşantılarını idame ettireceği hem de dayanışmanın sağlanacağı semt konaklarının bir yenisi daha hayata geçiyor. Burada gençlerimizin kitap okuyabilecekleri derslerini yapabilecekleri kütüphanede olacak. Çok amaçlı salonda ise taziye, toplantılar gibi bir takım faaliyetler de yapılabilecek” dedi.