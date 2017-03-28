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Orman Bölge Müdürü Kurşun'dan Vali Güzeloğlu'na ziyaret

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Orman Bölge Müdürü Kurşun'dan Vali Güzeloğlu'na ziyaret
Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, Kurşun ile beraberinde işletme müdürleri Abdullah Duman, Hamdi Kaptanoğlu, işletme şefleri Sabiha Dilsiz ve Figen Yağmur'u makamında kabul etti.

Kurşun, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlik ve çalışmalarla ilgili Güzeloğlu'na sunum gerçekleştirdi. Vali Güzeloğlu, 21- 26 Mart'ın, Dünya Ormancılık Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, "Her toprak parçasına olabildiğince fidan dikelim, etrafımızı yeşillendirelim. Bu fidanlar bizlere oksijen, güzellik ve yaşamımıza anlam katan zenginlik olacaktır." diye konuştu.

Kocaeli’de en küçükten, en büyüğe kadar çok önemli bir bilinci, yeşile dönük sevgiyi, yeşilin üzerinden hayat enerjisini bileştiren ve buluşturan bir anlayışa sahip olunduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye’de yeşil alan ve fidan üretiminde birinci olan bir kentiz. Çevremizi temiz tutmak, yeşili korumak ve yeşille yaşamak hayatın güzelliği ve zenginliğidir. Bu nedenle bu tür etkinlikler, geleceğin bilinçli vatandaşları olacak olan çocuklarımıza bu sevgiyi kazandırmak adına da çok önemlidir. Ancak bilinçli vatandaşlar yetiştirebildiğimiz takdirde ormanlarımız korunacaktır."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Güzeloğlu, Orman Bölge Müdürü Kurşun’a ve çalışma arkadaşlarına başarılar dileyerek, Dünya Ormancılık Haftası'nı kutladı. Kurşun, Güzeloğlu'na, Terrarium Aranjmanı ve orman ürünlerinden oluşan hediye sepeti takdim etti.
 

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