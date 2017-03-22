Ormancılık Gününde fidan diktiler

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri, kapsamında fidan dikildi.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi yeni stat üstündeki 132 hektarlık ormanlık alanına 13 bin adet sedir, fıstık, çam, ceviz, batı ladini, selvi, karayemiş fidanları düzenlenen törenle hazırlanan sahaya dikildi.

13 BİN ADET FİDAN DİKTİLER

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün organizasyonundaki Dünya Orman haftası etkinlikleri kapsamında Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki 132 hektarlık alanda 13 bin adet fidan dikim töreni gerçekleşti. Tören de konuklara 2 bin adet fidan dağıtımı da yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Özak, Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Şencan, İzmit Orman İşletme Müdürü Abdullah Duman Tema Vakfı temsilcileri, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisi ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından foklar gösterileriyle devam etti.

2 BİN 197 AİLEYE KREDİ DESTEĞİ SAĞLANDI

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ormanların dünya ve ülkemiz için önemini anlattı. Kürsüye öğrencileri de yanına alarak konuşan Güzeloğlu “Yaşamımıza anlam katan sizin bugün buraya diktiğiniz fidanlar olacak” açıklamalarına yer verdi.

Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük belediye fidanlığını hizmete açmıştır. 200 bin boylu formlu fidan üretimi kapasitesi bulunana alanda yaklaşık bin kişi istihdam sağlamıştır. Bu kapsamda bugüne kadar 329 adet bal ormanı kurulmuştur. 2008 yılında 4 Milyon 900 Bin olan kovan sayısı 8 milyona çıkmış ve 80.000 ton bal üretimi ise 112.000 tona ulaşmıştır. Kocaeli’mizde bu kapsam da 3 bal ormanı arıcılarımızın kaliteli bal tüketimine katkı sağlamıştır. Türkiye’de ilk defa Kocaeli’nde asit-pasta yöntemiyle sahil çamında ham reçine üretimi yapılarak sanayinin hizmetine sunulmuştur. Kocaeli ilinde orman köylüsünü desteklemek amacıyla 2 Bin 197 aileye 20 Milyon 346 Bin 167 TL kredi desteği sağlanarak yaşam konforlarının arttırılmasına katkı sağlanmıştır. 2016 yılında orman köylümüze üretim çalışmalarından dolayı 12 Milyon TL ödeme yapılmıştır dedi.

Şennur YILDIZ