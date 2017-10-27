Ormancıoğlu, Büyükşehir Meclis üyesi oldu
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Gölcüklü Av.Hüseyin Yılmaz’ın vefatının ardından Gölcük Belediye Meclisi’ne CHP yedek listesinden Muharrem Aydın gelmişti. Hüseyin Yılmaz’dan boşalan Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine ise, Gölcük Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Fikret Ormancıoğlu geliyor. Fikret Ormancıoğlu, ilk toplantıda Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılacak.
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Etiketler : Fikret Ormancıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, üye
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