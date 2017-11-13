Ormanda kaybolan 3 kişi kurtarıldı
Başiskele'de yollarını kaybeden 3 motosikletli, AKUT ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
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İstanbul'dan İznik'e gitmek üzere motosikletleriyle yola çıkan Murat Zilan (55), Cem Doğruoğlu (47) ve Melih Ertunç (47), Menekşe Yaylası'nda yollarını kaybetti. Kaybolan motosikletlilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak durumu bildirmesi üzerine jandarma ve 6 kişilik AKUT ekibi tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Üç saatlik arama çalışması sonucunda ekipler, 3 motosikletliye Menekşe Yaylası ile Kırıntı köyü arasındaki ormanlık arazide ulaştı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Etiketler : Kocaeli, Başiskele, Murat Zilan, Cem Doğruoğlu, Melih Ertunç
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