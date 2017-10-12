Örnek biletler satışta

15 Ekim Pazar günü saat 19.00'da İzmit İsmetpaşa Stadyumunda oynanacak Osmaniyespor FK müsabakasının biletleri perşembe (bugün), cuma ve cumartesi günü bilet satış noktalarında, pazar günü ise saat 17.00’den itibaren stadyumdaki bilet gişelerinde satılacak. Stat kapıları ise saat 18:00’de açılacak.

15 TL'den satışa sunulacak maç biletlerinin tasarımında Avrupa şampiyonu olan TFF Ampute Milli Takımı'na yer verildi. Biletlerin üzerinde "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" 15-20 Ekim Büyük Nutuk sözü bulunuyor.

Bilet satış noktaları şöyle:

1- Fuar İçi Kulüp Binası

2- Yürüyüş Yolu Cixspor Mağazası

3- Alemdar Cad. Görkemspor Mağazası

4- Belsa Plaza Akademispor Mağazası

5- Leyla Atakan Cad. Revolta Baskıcı

6- Bekirdere Karadeniz Pide

7- Sanayi Bülbüloğulları

8- Köseköy Işıklar Kartepe Sportif

9-Bilet Satış Noktalarına Gölcük Nida Çay Ocağı



Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL

Maraton Tribünü Bilet: 15 TL

Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL

Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL

VIP Tribün Bilet: 100 TL



Yönetimden yapılan açıklamada, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ulusumuz için kaleme alarak bizzat 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında okuduğu Büyük Nutuk (Söylev)'un 90. Yıl Dönümü ve Ampute Futbol Milli Takımımızın bu hafta Avrupa Şampiyonu olması nedeniyle bu haftaki biletlerimizde, büyük önderimizin "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" sözüne yer verilmiştir. Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımızı ve tüm emek verenleri bir kez daha tebrik ederiz.



KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU"

Kocaelispor'dan anlamlı maç bileti