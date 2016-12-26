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Orta yaşlarında mutlu olanlar daha uzun yaşıyor

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Orta yaşlarında mutlu olanlar daha uzun yaşıyor
İngiltere'de 9 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, hayattan zevk alanların ölüm riskinde düşüş gözlendi.

Orta yaşlarda eğlenceli bir hayat sürmenin gelecek yedi yılda ölüm riskini yüzde 24 oranında düşürdüğü belirlendi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Londra Üniversitesinde (UCL) görevli bilim insanları, 2002, 2004 ve 2006 yıllarında İngiltere'de yaşayan 50 ila 60'lı yaşlarda 9 bin kişiyle görüşerek bir araştırma yaptı.

Araştırmada, hayattan zevk alan 50 yaş üstü kişilerin, gelecek yedi yılda ölüm olasılıklarının yüzde 24 daha düşük olduğu gözlendi.

Katılımcıların yüzde 20'si araştırma yapılan üç yıldan sadece birinde, yüzde 22'si ikisinde, yüzde 34'ü de hepsinde mutlu olduklarını söylerken, neredeyse dörtte biri her 3 yıldan da haz almadıklarını belirtti.

Katılımcılardan bin 310'u 2013'de hayatını kaybederken, üç yılın hepsinde de mutlu olduğunu belirtenlerin ölüm oranının, hepsinde mutsuz olduğunu dile getirenlerden yüzde 24,3 daha az, ikisinde mutlu olanların da yüzde 17 daha az olduğu görüldü.

Bilim insanları, bunun kişinin genel ruh halinin, vücuttaki yararlı veya zararlı hormonların seviyesini değiştirmesiyle bağlantısı olabileceğini düşünüyor.

Daha önce yapılan çalışmalarda, stres düzeyi daha düşük olan kişilerin kolesterol seviyelerinin düşük olduğu, enfeksiyona daha az yakalandığı, bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu ve kanlarında yüksek oranda antioksidan bulunduğu tespit edilmişti.

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