Ortaçgil SDKM’de hayranları ile buluştu

Türkiye’de modern şehir müziğinin en önemli ismi olarak bilinen başarılı sanatçı Bülent Ortaçgil, dün akşam Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde hayranları ile buluştu.

7 YIL ARADAN SONRA

20.00’da başlayan konser öncesinde biletlerini alan seyirciler salona geldi. Ortaçgil’in sahne almasıyla birlikte hayranları yerinde duramadı. Söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik edip unutulmaz konser gecesi yaşadılar. Bütün söz ve besteleri kendisine ait olan ‘’sen’’ isimli son albümünü çıkartan sanatçı, yedi aradan sonra çıkarttığı albümü ile çok iddialı. Ortaçgil’in konser biletleri tam 56 TL, öğrenci ise 46 TL’den satıldı.

Kerim YAVUZ

