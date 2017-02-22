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Ortaçgil SDKM’de hayranları ile buluştu

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Ortaçgil SDKM’de hayranları ile buluştu
Türkiye’de modern şehir müziğinin en önemli ismi olarak bilinen başarılı sanatçı Bülent Ortaçgil, dün akşam Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde hayranları ile buluştu.

7 YIL ARADAN SONRA
20.00’da başlayan konser öncesinde biletlerini alan seyirciler salona geldi. Ortaçgil’in sahne almasıyla birlikte hayranları yerinde duramadı. Söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik edip unutulmaz konser gecesi yaşadılar. Bütün söz ve besteleri kendisine ait olan ‘’sen’’ isimli son albümünü çıkartan sanatçı, yedi aradan sonra çıkarttığı albümü ile  çok iddialı. Ortaçgil’in konser biletleri tam 56 TL, öğrenci ise 46 TL’den satıldı.

Kerim YAVUZ
 

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