  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli -1 °C

Ortaköy'de katliam yapan teröristin fotoğrafları ortaya çıktı

»
Ortaköy'de katliam yapan teröristin fotoğrafları ortaya çıktı
IŞİD'in 'Türkistan Tugayları'na mensup olduğu belirtilen teröristin pasaport kontrolü esnasında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de gece kulübüne yapılan terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi yaralanmıştı. Alçak saldırının ardından dünyanın dört bir yanından saldırıyı kınayan ve terörü lanetleyen mesajlar yayınlanmıştı.

ortakoy-saldirisini-yapan-teroristin-fotografi-ortaya-cikti-8274758.jpegson-dakika-ortakoy-de-katliam-yapan-teroristin-fotografi-ortaya-cikti-8274773.jpeg

Kaynak: Milliyet

Bu haber toplam 810 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik kesintisi için 160 kişilik ekip gece gündüz çalışıyor01 Ocak 2017 Pazar 14:10
  • Saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!01 Ocak 2017 Pazar 13:36
  • Tutuş’tan CHP'li Küçükkaya’ya tepki:“Allah ıslah etsin sizi”01 Ocak 2017 Pazar 13:23
  • 2016’DA VEFAT EDENLER01 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • 2016; iyi ki bitti, gitti01 Ocak 2017 Pazar 12:38
  • Saroğlu, İzmir’e atandı01 Ocak 2017 Pazar 12:08
  • Numan Kurtulmuş: 2017'de kökünüzü kurutacağız01 Ocak 2017 Pazar 11:49
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak01 Ocak 2017 Pazar 11:14
  • 2016’da Kocaeli’de yılın olayı:Kocaelispor’un  küllerinden doğuşu01 Ocak 2017 Pazar 09:42
  • İşte büyük ikramiyeyi kazanan numara31 Aralık 2016 Cumartesi 23:30
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sevgi, hoşgörü ve umut
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti