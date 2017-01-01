Ortaköy'de katliam yapan teröristin fotoğrafları ortaya çıktı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de gece kulübüne yapılan terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi yaralanmıştı. Alçak saldırının ardından dünyanın dört bir yanından saldırıyı kınayan ve terörü lanetleyen mesajlar yayınlanmıştı.
Kaynak: Milliyet
Yılbaşı gecesi Ortaköy'de gece kulübüne yapılan terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi yaralanmıştı. Alçak saldırının ardından dünyanın dört bir yanından saldırıyı kınayan ve terörü lanetleyen mesajlar yayınlanmıştı.
Kaynak: Milliyet
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