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Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

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Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili 9 kişi tutuklandı
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 şüpheliden 9'u "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklandı, bir şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler Abdurrauf Sert, Abudurreheman Aihemaitituohet, Abulaiti Halike, Muhammed Ebul Hasan, Maimaitituoheti Balatiniyazi, Maimaitituersun Sulaiman, Maimaitiaili Nuermaimaiti, Maıerdan Tuersun, Kuerban Muhemmedeminşeyh ve Abulikemu Maitirehemu'nun sorgusu sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerden 9'unun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından tutuklanmasına, bir şüphelinin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar 30'u aşkın kişi tutuklandı.

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