Ortalığı kana bulayacakları iddia edilmişti! Kendilerini böyle savundular

Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, "Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne yönelik eylem amacıyla elde edilen keşif bilgisi ile fotoğrafları terör örgütü PKK/KCK'ya verdikleri" suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklar Celal Akay, ağabeyi Fikret Akay, dayıları Lokman Acar ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Acar, inşaat işleri yaptığını ve bu nedenle Irak'ın kuzeyinde de bulunduğunu, Yalova'ya yeğenlerini ziyarete gittikten sonra Kocaeli'ye Mehmet isimli kişiyle iş görüşmesi için geldiğini savundu.

Kente gelmek için yeğenleriyle yola çıktıklarını ve bu sırada Mehmet isimli kişiyi aradığını belirten Acar, söz konusu kişinin kendisine görüşme için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan düğün salonunu tarif ettiğini söyledi.

Acar, bu kişiyi beklerken çevrede oturacak yer olmadığı için üst geçidi kullanarak yolun karşısına geçmek istediklerini ifade ederek, şunları anlattı:

"Köprünün üzerinden geçerken deniz manzarası vardı. Telefonumla bir selfie çektim. Yeğenim Fikret'e kendi fotoğrafımı çektirdim. Köprünün Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ne kadar uzakta olduğunu bilmiyorum. Emniyet Müdürlüğüyle ilgimiz yok. Dolaştığımız alan düğün salonu ve Emniyet Müdürlüğü çevresiydi. Mehmet'i beklediğimiz için fazla uzağa gidemedik. Bir süre sonra Mehmet buluşmaya gelmeyeceğini, işi çıktığını söyledi, biz de yeğenlerimle Yalova'ya geri döndük."

Bir süre sonra Mehmet isimli kişiyle görüşmek için Kocaeli'ye tekrar geldiğini belirten Acar, "Buluşma için aynı düğün salonuna geldim ancak Mehmet yine gelmedi, işi çıktığını söyledi. Ertesi gün görüşmek için randevulaştık. Yalova'da yeğenim Fikret'in evinde misafir kaldım. Sonra Kocaeli'ye yine geldim ve Mehmet'i aradım. İnşaata gelmemi söyledi. Tarif ettiği inşaata gittim. Burada kendisiyle görüştüm, iş sözleşmesini gösterdi. İş konusunda anlaşamadık. Konya'ya geçtim annemi alarak Şırnak'a döndüm." diye konuştu.

Acar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgütten talimat almadığını öne sürdü.

"Selfie çeker gibi telefonunu tutuyordu"

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklardan Celal Akay da dayısı Acar'ın Şırnak'tan, Yalova'da ikamet eden ağabeyi Fikret Akay'ı ziyaret için kente geldiğini belirterek, bunun üzerine kendisinin de Yalova'ya gittiğini söyledi.

Dayısının Mehmet isimli kişiyle inşaat işi hakkında görüşmek üzere Kocaeli'ye gittiklerini ileri süren Akay, buluşma yerini uzun süre aramalarının ardından bulduklarını kaydetti.

Akay, marketten içecek almak için üst geçidi kullanarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün karşısına geçtiklerini dile getirerek,"Üst geçitteyken dayımın cep telefonu elindeydi. Üst geçit üzerinde dayım kendisinin fotoğrafını mı çekiyordu, bilmiyorum. Selfie çeker gibi telefonunu tutuyordu. Dayım ağabeyimden aynı telefonla fotoğrafını çekmesini istedi. Dayım poz verdi ağabeyim de fotoğrafını çekti. Sonra karşı tarafa geçip marketten içecek aldık." iddiasında bulundu.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde keşif yaptıkları iddiasını sorması üzerine Akay, PKK/KCK terör örgütü içinde yer almadığını ve keşif yapmadığını ileri sürdü.

Sanıklardan Fikret Akay ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin terör örgütü üyesi olmadığını ve emniyete keşif amaçlı gitmediklerini savundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların TCK'nın 314/2 maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.