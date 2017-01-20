  • BIST 82.742
  • Altın 147,697
  • Dolar 3,8197
  • Euro 4,0655
  • Kocaeli 2 °C

Ortaokul öğrencisi bacağından bıçaklandı

»
Ortaokul öğrencisi bacağından bıçaklandı
Körfez'de karne almak için evden çıkan ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki F.A., kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Öğrenci tedavi altına alındı.

 

Olay, Körfez Fatih Mahallesi Gürkan Sokak'ta meydana geldi. Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi F.A. karne almak için evden çıktı. F.A. sokakta karşılaştığı kişilerle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada N.P. kavga ettiği F.A.'yı bacağından bıçakladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından F.A. hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındı. Olayın ardından kaçan N.P. aranırken, soruşturma başlatıldı.

Bu haber toplam 1642 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de 309 polisle huzur operasyonu saniye saniye böyle görüntülendi19 Ocak 2017 Perşembe 19:10
  • Oto hırsızı çaldığı araba ile kaza yapıp yakalandı19 Ocak 2017 Perşembe 17:49
  • Ailesine kızdı kendini bıçakladı19 Ocak 2017 Perşembe 17:02
  • Karamürsel'de çocuk hırsızlar yakalandı19 Ocak 2017 Perşembe 14:23
  • İzmit'te 'huzur 41' operasyonu! 5 gözaltı19 Ocak 2017 Perşembe 14:09
  • Simitçiye, 'Benim için simit satacaksın' dayağı19 Ocak 2017 Perşembe 11:43
  • İzmit'te FETÖ soruşturmasında 7 kişi adliyeye sevk edildi19 Ocak 2017 Perşembe 11:36
  • Minibüsü çalmak isterken motosikletten oldular18 Ocak 2017 Çarşamba 23:28
  • Otobüste 'çocuğum hasta' diye ağlayarak yolcuları dolandırdı18 Ocak 2017 Çarşamba 19:46
  • Kocaeli'de bir operasyon daha18 Ocak 2017 Çarşamba 19:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti