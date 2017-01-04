Ortaokullar basketbolda yarı finalistler belli oldu

Yıldızlar ortaokullar basketbol il birinciliğinde dün çeyrek final maçları vardı.

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayan Değirmendere Uğur mumcu, Bahçeşehir, Özel Seymen ve Alpaslan Ortaokulu yarı finale yükseldi.

UĞUR MUMCU FARKLI KAZANDI

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan çeyrek finalin ilk maçında Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu ile Yedi İklim Ortaokulu karşılaştı. Değirmendere Uğur Mumcu, rakibini 87-39 gibi farklı yenerek, yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu. Bu maçtan sonra Yahya Kaptan Ortaokulu ile Alparslan Ortaokulu takımları kozlarını paylaştı. Rakibini 40-26 yenen Alparslan Ortaokulu, yarı finalde Uğur Mumcu Ortaokulu’nun rakibi oldu.

ÖZEL SEYMEN, 50.YIL’I DEVİRDİ

Ortaokullar arası basketbol çeyrek finalinde önceci gün oynanan bir diğer maçta Özel Seymen ile 50.Yıl Cumhuriyet karşılaştı. Maçın ilk yarısını da 30-14 önde geçen Özel Seymen, rakibine 52-30 üstünlük sağladı, yarı finale çıktı. Yarı finale çıkan son takımın belirleneceği maçta Bahçeşehir Ortaokulu ile Edebali Ortaokulu yarı final bileti için kapıştı. Rakibini 51-40 yenen Bahçeşehir Ortaokulu sevinen takım oldu.

YARI FİNAL MAÇLARI 9 OCAK’TA

Ortaokullar basketbolda çeyrek finalin ardından yarı finale çıkan takımlar ve eşleşmelerde belli oldu. Yarı finalde Değirmendere Uğur Mumcu ile Alparslan Ortaokulu birbirlerine rakip olurken, Özel Seymen ile Bahçeşehir Ortaokulu da finale çıkmak için karşı karşıya gelecek. Ortaokullar yarı final müsabakaları 9 Ocak Pazartesi günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.