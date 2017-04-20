Ortaya çıkmaya başladı.. Böyle olacak

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan ve 17 Ağustos 1999 depreminin 18. yıl dönümünde açılması planlanan Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi’nde çalışmalar son hızla devam ediyor.

Cephanelik Bölgesi’nde yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine yapılan ve Başkan Doğan’ın yakından takip ettiği merkez de yapılar ortaya çıkmaya başladı.

AMAÇ UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK

17 Ağustos 1999 depremini unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere ülkemizin bu konuda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Doğan, “17 Ağustos tarihinde hepimizin içini acıtan bir acı yaşadık. Özellikle yaşadığımız o büyük acıdan sonra birinci derecede deprem kuşağında olan şehrimizde neler yapabiliriz diyerek kafa yorduk. Belediyemiz tarafından tüm mahalle ve köylerin risk analizlerini hazırladık. Bugün şehrimize ait bir risk analiz haritamız bulunmaktadır.

SADECE ŞEHRİMİZ DEĞİL TÜRKİYE FAYDALANACAK

Şimdilerde ise de sadece şehrimiz için değil ülkemiz için de çok önemli olan 10 milyon liralık bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burası hem müze hem de depremin hafızası olacak. Çevresi ve yakınındaki binalar ile uyum içinde olacak olan müze binası, teknolojik olanakları ve sanatsal kompozisyonlarıyla dikkat çekecek. Günümüz gençlerine ve gelecek nesillere depremi anlatacak olan merkez aynı zamanda depremle yaşamayı öğretecek” şeklinde konuştu.

KOMPLEKS OLARAK PLANLANDI

Merkezde, deprem anıtı heykel alanı, görsel malzemeler ve deprem içerikleriyle donatılmış geniş bir giriş, depremi anlatan sanatsal kompozisyon ve maketlerin bulunduğu 152 metrekarelik dioramik alan, deprem konusunda bilinçlendirici içeriklerin sergileneceği 450 metrekarelik dijital panorama bulunacak. Ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin yaralanabileceği eserlerin bulunacağı, akademik eğitimlere de ev sahipliği yapabilecek Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi örnek bir kompleks olacak.



